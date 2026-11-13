AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Hace 50 años: presidente de la República viajó a El Salvador a inauguración de una planta de fertilizantes

En noviembre de 1976, los presidentes Daniel Oduber y Arturo Armando Molina inauguraron una planta de Fertica en Acajutla y recorrieron obras estratégicas

Vista aérea de una de las plantas de Fertica de El Salvador, la cual fue inspeccionada por el presidente Daniel Oduber.
Vista aérea de una de las plantas de Fertica de El Salvador, la cual fue inspeccionada por el presidente Daniel Oduber. La Nación
Marianela Arias Vilchez