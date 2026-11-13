Hace 50 años: presidente de la República viajó a El Salvador a inauguración de una planta de fertilizantes

Acompañado por el presidente de la República, Daniel Oduber, el jefe de estado salvadoreño, Arturo Armando Molina, inauguró hace 50 años la planta de sulfato de amonio de Fertilizantes de Centroamérica (Fertica), en Acajutla, al oeste de San Salvador.

En esta oportunidad, el presidente Molina dirigió la palabra durante una ceremonia especial y dio la bienvenida a Oduber y a sus acompañantes.

El mandatario costarricense llevó una comitiva integrada por el ministro de Economía, Jorge Sánchez; el presidente ejecutivo del Banco Central, Bernal Jiménez y los asesores Carlos Sánchez y Rodrigo Molina.

“Se encuentra usted en otro jalón de la tierra centroamericana, que es nuestra patria común”, le dijo Molina a Oduber, tras un abrazo de fraternal amistad.

Ofreció el presidente salvadoreño todo su apoyo a cuanta actividad tendiera a vigorizar la agricultura de los países y abogó por que pronto en El Salvador se desarrollara la agroindustria.

La planta inaugurada por Fertica en El Salvador tuvo un costo de 55 millones de colones salvadoreños, unos $23 millones.

Oduber, quien llegó al aeropuerto militar de San Salvador, fue recibido por el presidente Molina y el canciller Mauricio Borgonovo, además de otros funcionarios.

En helicóptero se trasladaron a Acajutla. Sobrevolaron el proyecto de la central hidroeléctrica de Cerrón Grande, ubicada en territorio perteneciente a los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán. El monto del proyecto era de $105 millones y el proyecto daría luz a varias poblaciones que se abastecerían del caudal del lago Suchitlán.

Luego, los presidentes hicieron una breve escala en el ingenio El Jiboa, donde se estaba terminando la construcción de una central azucarera, cuya producción inicial en las próximas zafras sería de 400 mil toneladas.

Curiosidad del día: anunciaban más teléfonos automáticos en San Carlos

Hace 50 años, las poblaciones sancarleñas de Pital, Aguas Zarcas, Venecia y La Fortuna se preparaban para quedar conectadas con el servicio nacional de telecomunicaciones y con el resto del mundo a partir del 27 de noviembre de 1976, fecha en que se inaugurarían cuatro centrales para teléfonos rurales. Con una inversión total de ¢2 millones (¢500 mil por cada equipo), las centrales de Pital, Venecia y La Fortuna tendrían capacidad para 200 teléfonos cada una, mientras que la de Aguas Zarcas contaría con espacio para 40 teléfonos.