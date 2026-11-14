Hace 50 años: presidente de la República resta importancia a influencia política de Cuba sobre Centroamérica

Hace 50 años, el presidente de la República, Daniel Oduber Quirós, restó importancia a la influencia política que pudiera tener sobre Centroamérica el régimen de Fidel Castro en Cuba, y dijo que para eso había 11 países democráticos en América Latina a fin de contrarrestarlo.

El mandatario costarricense habló en una improvisada conferencia de prensa, tras visitar el pabellón costarricense en la séptima feria industrial de El Salvador.

Cuando se le interrogó acerca de la participación de Cuba en la Naviera Multinacional del Caribe (Namucar), expresó que sería beneficiosa. En el momento en que se plantearon los escrúpulos de carácter político, señaló que él no los tenía, puesto que no creía que la influencia del régimen cubano tuviera efectos en Centroamérica.

Sobre el establecimiento de un tratado marco que rigiera los destinos del Mercado Común Centroamericano, observó que él era el primero en interesarse en este y señaló que esperaba que para los primeros días de enero estuviera listo un borrador que permitiera sentarse a la mesa de discusión.

Oduber acotó que creía en un tratado sencillo, lo suficientemente flexible para que ningún país miembro encontrara obstáculos para respaldarlo.

El mandatario costarricense sostuvo que se debían agilizar los mecanismos del comercio no solo en el Istmo sino mundialmente.

Cuando se le preguntó acerca de la presencia de elementos del Frente Sandinista Nicaragüense en Costa Rica, Oduber reiteró que quizás los había, pero no les dio importancia.

Un periodista le consultó si era cierto que había mil o dos mil elementos de la fuerza pública en la frontera norte para impedir el ingreso de los guerrilleros.

Oduber sonrió y puntualizó: “Si eso fuera cierto me quedaría sin policía para cuidar las ciudades”.

Curiosidad del día: Marihuana en un pollo iba a ser introducida en la Penitenciaría

Hace 50 años, oficiales de la Penitenciaría Central frustraron el ingreso de cuatro libras de picadura de marihuana que un menor de edad intentaba introducir ocultas dentro de un pollo congelado y cosido a la mitad. El supervisor Róger Rojas y otro funcionario descubrieron el engaño durante el registro de rutina en la hora de visita, al notar que el ave pesaba más de lo normal y presentaba cortes extraños.