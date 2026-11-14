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El País

Hace 50 años: presidente de la República resta importancia a influencia política de Cuba sobre Centroamérica

Durante una gira oficial en El Salvador, en noviembre de 1976, el presidente Daniel Oduber minimizó la influencia de Fidel Castro en Centroamérica

El presidente de El Salvador, Arturo Molina, y el de Costa Rica, Daniel Oduber, abordaron un helicóptero de la fuerza aérea salvadoreña para trasladarse a una central geotérmica de energía.
El presidente de El Salvador, Arturo Molina, y el de Costa Rica, Daniel Oduber, abordaron un helicóptero de la fuerza aérea salvadoreña para trasladarse a una central geotérmica de energía. La Nación
Marianela Arias Vilchez