Hace 50 años: paralizados más de 5.000 trabajadores en Limón

El movimiento huelguístico de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva) mantuvo paralizados a más de cinco mil trabajadores que, en alguna forma, estaban relacionados con las actividades del muelle o del Ferrocarril al Atlántico.

Solo en el ferrocarril había 2.500 trabajadores. El personal de Japdeva en las instalaciones estaba compuesto por 826 obreros. Además, estuvieron paralizados más de 600 empleados de las compañías estibadoras y 1.200 más que laboraban en actividades de carga en general.

Hubo calma absoluta. Los huelguistas formaron piquetes frente a los patios del ferrocarril y alrededor de los talleres de Japdeva, pero en actitud pacifista. La Guardia Civil se mantuvo a la expectativa y su misión era solamente mantener la vigilancia.

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