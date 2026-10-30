Hace 50 años: paralizados más de 5.000 trabajadores en Limón

El movimiento huelguístico de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva) mantuvo paralizados a más de cinco mil trabajadores que, en alguna forma, estaban relacionados con las actividades del muelle o del Ferrocarril al Atlántico.
Solo en el ferrocarril había 2.500 trabajadores. El personal de Japdeva en las instalaciones estaba compuesto por 826 obreros. Además, estuvieron paralizados más de 600 empleados de las compañías estibadoras y 1.200 más que laboraban en actividades de carga en general.
Hubo calma absoluta. Los huelguistas formaron piquetes frente a los patios del ferrocarril y alrededor de los talleres de Japdeva, pero en actitud pacifista. La Guardia Civil se mantuvo a la expectativa y su misión era solamente mantener la vigilancia.
Los efectos económicos de esa huelga se verían, de darse el caso, luego de 15 días, cuando llegara el pago quincenal.
Entretanto, Eliseo Joseph, gerente de Japdeva, dijo que la institución seguía con las puertas abiertas al diálogo, y que en ningún momento lo había roto.
Joseph dijo tener conocimiento de varias inversiones que se proyectaban realizar en la zona y que se habían ido en vista de la inestabilidad laboral de la región.
El Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril Nacional al Atlántico decretó el 28 de octubre de 1976 la paralización de ese medio de transporte a medianoche y, en consecuencia, la inactividad en las instalaciones portuarias.
El secretario general del sindicato, Osvaldo Muñoz, informó en ese momento que pretendían la financiación del ferrocarril por medio del Gobierno, ya que, según él, habían esperado más de seis meses y el ferrocarril estaba peor cada día.
El sindicato también le pedía a Japdeva un 15% de aumento sobre los salarios.
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