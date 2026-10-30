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El País

Hace 50 años: paralizados más de 5.000 trabajadores en Limón

Una huelga en Limón paralizó a más de 5.000 trabajadores de Japdeva, de los muelles y del ferrocarril

Este barco, propiedad de la Standard Fruit Company, esperaba 180 mil cajas de banano. Pero hasta el momento del paro, sólo había podido cargar 40 mil unidades.
Este barco, propiedad de la Standard Fruit Company, esperaba 180 mil cajas de banano. Pero hasta el momento del paro, sólo había podido cargar 40 mil unidades. La Nación
Marianela Arias Vilchez

El movimiento huelguístico de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva) mantuvo paralizados a más de cinco mil trabajadores que, en alguna forma, estaban relacionados con las actividades del muelle o del Ferrocarril al Atlántico.

Solo en el ferrocarril había 2.500 trabajadores. El personal de Japdeva en las instalaciones estaba compuesto por 826 obreros. Además, estuvieron paralizados más de 600 empleados de las compañías estibadoras y 1.200 más que laboraban en actividades de carga en general.

Hubo calma absoluta. Los huelguistas formaron piquetes frente a los patios del ferrocarril y alrededor de los talleres de Japdeva, pero en actitud pacifista. La Guardia Civil se mantuvo a la expectativa y su misión era solamente mantener la vigilancia.