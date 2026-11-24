El centro nacional de rehabilitación Doctor Humberto Araya Rojas tuvo un costo de ¢20 millones y sería inaugurado el domingo 28 de noviembre de 1976 por el presidente de la República en ejercicio, Fernando Guzmán Mata.

La edificación, que tenía un área de construcción de 11.000 metros cuadrados, fue levantada en la Uruca, detrás del Hospital México.

Esta obra se construyó en lote de cinco manzanas comprado por el Patronato Nacional de Rehabilitación a la Caja Costarricense de Seguro Social. El terreno fue adquirido en medio millón de colones.

El costo de las instalaciones fue de ¢20 millones y el del equipo y mobiliario, de ¢8 millones.

En ese centro serían atendidos niños y adultos. La consulta externa incluía toda clase de tratamientos fisioterápicos, tanque Hubbard y piscina.

La construcción se inició en enero de 1974 y quedó concluida en noviembre de 1976.

Rigoberto Rojas Leiva, presidente del Patronato, informó que la idea para construir ese centro fue concebida desde la fundación de ese organismo en 1955.

Cuando la epidemia de poliomielitis azotó al país en 1954, se trajeron médicos de México para que se hicieran cargo de adiestrar a nuestros fisioterapeutas.

Fue entonces, dijo Rojas, cuando el doctor Humberto Araya, quien era pediatra, viajó al país azteca para obtener su especialización.

Rojas hizo memoria de aquella época de angustia que vivió Costa Rica, cuando la poliomielitis atacó a 50.000 niños, hubo algunas defunciones y quedaron algunas personas con discapacidades.

El arquitecto Chasi Midence manifestó que desde el punto de vista del plan de la obra se puso énfasis en lograr lo que se ha hecho en otras naciones como Estados Unidos.

Señaló que posteriormente el doctor Araya y él viajaron a Texas, donde fueron invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no para copiar soluciones, sino para conocer sistemas.

Este centro sigue en funcionamiento en la actualidad.

Curiosidad del día: Primer disco de poesía negra salió a la venta

Hace 50 años, salió a la venta en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano el primer disco de poesía negra costarricense, titulado Negritud, de la escritora Eulalia Bernard. Por ser considerado el primer disco clásico negro, fue exonerado de impuestos y se vendía a ¢40. La producción, realizada por la casa disquera Indica tras una grabación en La Voz de América, incluía música clásica africana y típica limonense junto con 15 poesías en español y tres en inglés divididas en seis actos.