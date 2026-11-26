Las importaciones de maíz ascendían hace 50 años a ¢200 millones y el déficit de ese grano en el país era de 35 mil toneladas métricas, afirmó el ingeniero Willy Loría, director de la estación experimental agrícola Fabio Baudrit Moreno, de la Universidad de Costa Rica.

El Consejo Nacional de Producción (CNP) envió un comunicado sobre la mesa redonda en la que se analizó la situación de este producto en el mencionado centro.

El texto indicó que el CNP, junto con otras instituciones, participaría en el plan nacional para incrementar las siembras de maíz mediante la divulgación de tecnología y utilización de variedades mejoradas. Así lo informó el ingeniero agrónomo Luis Echeverría Casasola, coordinador del programa del CNP.

El ingeniero Ernesto Arias convocó a los delegados agrícolas del Consejo para celebrar una mesa redonda y un día de campo en la estación experimental Fabio Baudrit e informó a estos funcionarios sobre el mencionado plan.

La idea del CNP, al entrar en este programa, era buscar el autoabastecimiento en colaboración con la Universidad de Costa Rica (UCR), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los colegios agropecuarios y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO).

Se utilizarían parcelas demostrativas para impulsar la producción y productividad, siguiendo lo acordado por técnicos centroamericanos en marzo de 2026.

Las parcelas debían tener las siguientes características: 1) Parcela demostrativa simple, 2) Parcela demostrativa modificada, 3) Parcela de variedades superiores, 4) Parcela de fertilizantes por densidades, 5) Parcela de control de insectos, 6) Parcela de control de malezas.

Cada delegación agrícola del CNP instalaría por lo menos una parcela demostrativa completa en su respectiva zona y el Consejo supliría la semilla de híbridos para todo el programa nacional.

Curiosidad del día: mundialista de billar visitó el país

Hace 50 años visitó Costa Rica el billarista panameño Rogelio Alvarado, quien había disputado el Campeonato Mundial de Billar a Tres Bandas en Argentina en 1971 y venía de obtener el segundo lugar en el Torneo Centroamericano en Nicaragua. Rogelio formaba parte del equipo panameño integrado por Florencio Bello y Nelson Marín.