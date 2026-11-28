Hace 50 años, entró en funcionamiento un nuevo faro rotativo en el aeropuerto Juan Santamaría, con un costo de ¢ 62 mil colones.

Este aparato era un medio de identificación durante la noche e indicaba que el aeropuerto estaba en operación. Cuando se empleaba de día, significaba que los aviones debían ajustarse al vuelo por instrumentos.

Este faro era el más moderno que había en ese momento y formaba parte del proceso de modernización que se llevaba a cabo en el aeródromo internacional.

Las luces verdes y blancas emitidas por el faro representaban el símbolo de una institución civil, puesto que para los aeropuertos militares se empleaban otros colores. Estas podían verse a 10 o 20 kilómetros de distancia y constituían el primer aviso visual para los pilotos, indicándoles la proximidad de las pistas de aterrizaje.

Constaba de dos reflectores dotados con bombillas adicionales, las cuales entraban a funcionar automáticamente en caso de quemarse una de las originales. Rotaba seis veces por minuto.

El nuevo aparato sustituía a otro de menor alcance, en vista de que el tráfico del aeropuerto se intensificaba cada vez más, lo que exigía más medidas de seguridad.

Asimismo, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habían instalado nuevas luces en la pista principal, la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento.

El costo de estas obras era de ¢9 millones y serían inauguradas en los días siguientes por el presidente de la República, Daniel Oduber.

Curiosidad del día: Cruz Roja ofreció homenaje a sus más viejos colaboradores

La Cruz Roja Costarricense ofreció un homenaje a sus colaboradores más antiguos, a quienes se les entregaron diplomas de reconocimiento por sus servicios. Durante la actividad, los exmiembros celebraron simbólicamente una sesión extraordinaria en la que leyeron el acta del 4 de noviembre de 1917. También develaron dos placas con los nombres de los exintegrantes de la institución.