Hace 50 años: gobierno puso fecha límite para la finalización de la huelga en Limón

Hace 50 años, el gobierno tomaría los muelles y el ferrocarril de Limón si la huelga de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no era levantada a las 10:00 a.m. del siguiente lunes.

Lo anterior se desprendía de la advertencia hecha por ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes se reunieron durante todo el día con sindicalistas que representaban a los trabajadores en huelga.

“Hemos decidido dar un compás de espera hasta el lunes a las 10:00 a.m. para que los sindicalistas puedan conversar con los trabajadores y así adopten una resolución final”, dijo el ministro de Desarrollo, Fernando Naranjo, a los periodistas que estaban esperando en la antesala del Ministerio de la Presidencia.

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