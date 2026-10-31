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El País

Hace 50 años: gobierno puso fecha límite para la finalización de la huelga en Limón

El Poder Ejecutivo conversó con los sindicalistas

La bandera de Costa Rica fue colocada en los portones del patio del ferrocarril.
La bandera de Costa Rica fue colocada en los portones del patio del ferrocarril durante la huelga. La Nación
Marianela Arias Vilchez

Hace 50 años, el gobierno tomaría los muelles y el ferrocarril de Limón si la huelga de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no era levantada a las 10:00 a.m. del siguiente lunes.

Lo anterior se desprendía de la advertencia hecha por ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes se reunieron durante todo el día con sindicalistas que representaban a los trabajadores en huelga.

“Hemos decidido dar un compás de espera hasta el lunes a las 10:00 a.m. para que los sindicalistas puedan conversar con los trabajadores y así adopten una resolución final”, dijo el ministro de Desarrollo, Fernando Naranjo, a los periodistas que estaban esperando en la antesala del Ministerio de la Presidencia.