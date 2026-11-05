Hace 50 años: gobierno afirmó que la situación en Limón se normalizaba tras días de huelga

“La situación en Limón tiende a normalizarse poco a poco”, declaró en aquel momento el ministro de Seguridad Pública, Mario Charpentier, quien regresó del puerto después de haber permanecido ahí cuatro días.

“Todo está bajo control”, enfatizó Charpentier, quien señaló que se habían movilizado 25 mil cajas de banano desde La Estrella para comenzar a cargar un barco.

Además, se habían puesto en servicio varios trenes para transporte de personas y de carga a la localidad de Pandora y se esperaba que paulatinamente se fueran restableciendo los diversos servicios.

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