Hace 50 años: Empleados municipales piden revisar presupuesto para alza salarial

La Federación Costarricense de Trabajadores Municipales realizó una visita al subcontralor general de la República, Rolando Ramírez, para entregarle un documento en el que se denunciaba una serie de supuestas irregularidades que existían en los presupuestos de la Municipalidad de San José y de la Municipalidad de Goicoechea.

En el documento, protestaron por la actitud que, según ellos, los regidores de ambos municipios habían tomado en cuanto a un posible aumento salarial para los empleados de ambos concejos.

Según miembros de esa Federación, la entidad contralora había estimado que el presupuesto de la Municipalidad de San José debía ser de ¢62 millones. Con base en ello, el ayuntamiento se dio a la tarea de limitar sus gastos a la suma.

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