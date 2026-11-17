Willy Hoffmaister T., expositor del tema central sobre “La familia”, en el Teatro Nacional, expresó que la tarea era encontrar la forma de fortalecer ese grupo durante aquel último cuarto de siglo, para asegurar una sociedad fundamentalmente sana.

Durante su disertación en el simposio “La Costa Rica del año 2.000”, indicó que dentro de 25 años habría una población adulta de muchos miles de personas que sufrirían los efectos devastadores de una influencia desprovista de los ingredientes mínimos necesarios para la adquisición de una personalidad saludable.

Sostuvo que esos adultos del año 2000 tendrían como alternativas la delincuencia o, en el mejor de los casos, la formación de hogares defectuosos, ya que la inadecuada formación de lazos afectivos en la infancia conduciría a una de esas dos situaciones.

Asimismo, se expuso que la sociedad tenía la obligación de velar por que sus miembros tuvieran la posibilidad de contar con un mínimo necesario que les permitiera el progreso.

Eladio Vargas señaló que uno de los principales retos hacia finales del siglo sería trabajar para reintegrar a la familia, la cual se encontraba cada vez más dispersa por motivos económicos y sociales. Destacó que los valores morales, los hábitos y los sentimientos solo se forman genuinamente en el hogar.

Victoria Garrón de Doryan argumentó que, ante la realidad de que las mujeres debían salir a trabajar, las casas cuna eran una alternativa indispensable.

Asimismo, sostuvo que al ser imposible frenar el avance histórico y devolver a las mujeres exclusivamente al hogar, el Estado debía garantizar guarderías de calidad.

Curiosidad del día: anunciaban primer seminario de Derecho Penal

Hace 50 años, se anunció que del viernes 19 al sábado 27 de noviembre de 1976, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados del Poder Judicial y públicos, así como estudiantes de Derecho, iniciarían el primer seminario de Derecho Penal organizado de forma autónoma por la Corte. El encuentro, coordinado por Luis Paulino Mora Mora, Gladys Díaz Delgado y Alfonso Rodríguez Martínez, se realizaría en el tercer piso del edificio de la Corte para analizar delitos contra las personas como lesiones, abandono de personas, homicidio, riña y agresión.