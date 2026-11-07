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El País

Hace 50 años: estudiantes del Liceo de Santa Cruz suspendieron la huelga que buscaba cambiar el nombre de la institución

Tras 19 días de paro, colegiales acordaron deponer la huelga luego de la mediación de diputados para suprimir el nombre de Clímaco A. Pérez de la institución

Oscar Arias, en ese entonces ministro de Planificación con recargo de la cartera de Educación, tuvo una reunión con estudiantes y padres un día antes de que se suspendiera la huelga.
Oscar Arias, en ese entonces ministro de Planificación con recargo de la cartera de Educación, tuvo una reunión con estudiantes y padres un día antes de que se suspendiera la huelga. La Nación
Marianela Arias Vilchez