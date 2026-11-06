Hace 50 años: estudiantes de colegio de Santa Cruz bloquearon el aeropuerto local por una huelga

Los estudiantes del liceo Clímaco A. Pérez, de Santa Cruz, Guanacaste, provocaron hace 50 años conatos de violencia al bloquear el aeropuerto local desde las 7 a. m.

El grupo impidió el aterrizaje de un avión de Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (Lacsa).

Otros grupos de huelguistas se concentraron en las calles del centro de la ciudad y no permitieron el tránsito de vehículos.

Un pelotón con 60 guardias civiles, procedente de Liberia, se hizo presente en el lugar e hizo que los muchachos se retiraran.

La delicada situación originó una reunión de emergencia en Liberia convocada por el ministro de Planificación, Óscar Arias, con el recargo de la cartera de Educación. Estuvieron presentes los estudiantes, profesores y padres que pretendían que se eliminara el nombre de Clímaco A. Pérez del Liceo de Santa Cruz, ya que, según indicaban, fue impuesto sin consentimiento del pueblo.

Los alumnos manifestaron que no estaban dispuestos a volver a lecciones mientras no se escuchara y se diera trámite a su petición, aunque perdieran el curso a causa de la huelga, que ya tenía 18 días consecutivos.

Declararon que no era nada personal contra don Clímaco Pérez, pero que muchas otras personas contribuyeron a la construcción del colegio y ninguna había reclamado su nombre para el Liceo.

Los representantes estudiantiles manifestaron que no atacaban la memoria de Clímaco Pérez, sino que demandaban el respeto que el pueblo merecía.

Tras la reunión, los delegados de los alumnos prometieron evitar cualquier acto de violencia.

Asimismo, programaron otra reunión en la que la diputación guanacasteca se comprometió a gestionar ante la Comisión de Nomenclatura que se reconsidere su decisión de designar al Liceo de Santa Cruz con el nombre de Clímaco Pérez.

Curiosidad del día: Candidatas se disputaron reinado de simpatía en El Guarco

Con motivo de las fiestas patronales que se celebraron en El Tejar de El Guarco de Cartago, se preparó una actividad para elegir a una reina de simpatía entre representantes de distintos barrios. Las aspirantes fueron Seidy Román (San Isidro), Roxana Pereira (Barrio Nuevo), Lucía Fernández (Tejar centro), Keyna Zúñiga (El Norte), Flor de María Castillo (La Sabana), Sandra Barahona (Santo Cristo), María del Socorro Piedra (El Sur), Ruth Navarro (grupo “Amigos”) y Nidia Leiva (Asunción).