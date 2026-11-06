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El País

Hace 50 años: estudiantes de colegio de Santa Cruz bloquearon el aeropuerto local por una huelga

Alumnos del Liceo de Santa Cruz protagonizaron bloqueos tras 18 días de huelga para solicitar el cambio del nombre de la institución

Un grupo de estudiantes del Liceo de Santa Cruz Clímaco A. Pérez, declaró que no estaban dispuestos a terminar con la huelga hasta que se cumpliera su decisión. Indicaron que no les importaba perder el año.
Un grupo de estudiantes del Liceo de Santa Cruz Clímaco A. Pérez, declaró que no estaba dispuesto a terminar con la huelga hasta que se atendiera su pedido. Indicaron que no les importaba perder el año. La Nación
Marianela Arias Vilchez