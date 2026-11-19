Hace 50 años, al aludir al futuro de nuestro país, Carlos Manuel Castillo, primer vicepresidente de la República, admitió que era grande la tarea a la que se enfrentaban los costarricenses, pero mostró fe en que se podría sacar adelante.

En un extenso discurso ante los asistentes al simposio sobre “La Costa Rica del año 2000”, en el Teatro Nacional, Castillo ubicó la posición futura del país en el mundo y formuló algunas propuestas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

En definitiva, indicó que había que hacer una reforma del Estado para satisfacer los requisitos políticos que presentaba la Costa Rica de fin de siglo.

De esa forma, se planteó la cuestión de la reforma constitucional que entrañaba, necesariamente, la supresión de engorrosas normas administrativas, la redefinición del ámbito de los supremos poderes en sus recíprocas relaciones, la profundización de la democracia en el régimen electoral y el fortalecimiento del gobierno local en función de un proceso de descentralización.

Dejó claro que la organización y el funcionamiento de la Costa Rica del futuro deberían basarse en el más absoluto respeto a los derechos humanos y en la más plena vigencia de la justicia social.

Castillo sostuvo que era necesario fortalecer el régimen de partidos políticos y señaló que la aparición de grupos pequeños e irrelevantes perjudicaba tanto al partido oficialista como al país.

El vicepresidente además abogó por la explotación racional de los bosques y señaló que la forestación o siembra masiva de árboles era una de las mejores inversiones y de las mayores fuentes de acumulación de riqueza para el futuro.

Curiosidad del día: anunciaron viaje de universitarios a Guatemala

Hace 50 años, una numerosa delegación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica partió hacia Guatemala para participar en actividades deportivas y entablar conversaciones culturales destinadas a estrechar la intercolaboración entre las escuelas de Derecho de la región. El encuentro, organizado por alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue financiado mediante una partida de ¢10.000 y el aporte de ¢100 por cada estudiante, más sus gastos personales.