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El País

Hace 50 años: el presidente Daniel Oduber dijo que para lograr conquistas sociales no lo iban a llevar a una guerra

El mandatario defendió el sindicalismo democrático durante la inauguración de la Central Telefónica del Norte del ICE

Funcionarios técnicos del ICE explicaron al presidente de la República Daniel Oduber el sistema de funcionamiento de la Central del Norte.
Funcionarios técnicos del ICE explicaron al presidente de la República Daniel Oduber el sistema de funcionamiento de la Central del Norte. La Nación
Marianela Arias Vilchez