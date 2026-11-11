Hace 50 años: el presidente Daniel Oduber dijo que para lograr conquistas sociales no lo iban a llevar a una guerra

Hace 50 años, el presidente de la República, Daniel Oduber, se manifestó preocupado por cuanto se confundían los términos sindicalismo, convención colectiva y negociación permanente, con la palabra huelga.

Las declaraciones las brindó durante la inauguración de la central telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de San Juan de Tibás, llamada “Central del Norte”, que serviría a los cantones de Santo Domingo, Tibás, Guadalupe y Moravia.

Oduber expresó: “Creo en el sindicalismo, pero a mí no me van a llevar a una guerra con Centroamérica, como lo quieren algunos, por lograr las conquistas sociales”.

Se refirió concretamente al conflicto surgido en puerto Limón y expresó que este se hallaba paralizado por una razón muy sencilla: la empresa era ineficiente.

A su juicio “hay algunos dirigentes que son incapaces de sentarse a negociar”.

Además, el jefe del Estado señaló la conveniencia de que los conflictos de carácter social fueran discutidos ampliamente, sin llegar a situaciones violentas que no tenían razón de ser.

Hizo hincapié en la circunstancia de que “solo hay sindicatos donde hay democracia. Las dictaduras no los permiten, y mucho menos las huelgas”.

También añadió que “para que haya sindicalismo, tiene que haber democracia”.

“Es muy importante la tarea a que ahora nos vamos a abocar, de revisar todo el aparato del Estado”, expresó al final de su discurso.

Dijo que los poderes Leegislativo, Judicial y Ejecutivo respondían a un diseño que se estructuró desde... 1871.

“Es imposible que sigan haciéndoles frente a los retos del siglo XX, bajo esa concepción”, sostuvo Oduber.

Curiosidad del día: anunciaban la inauguración de un acueducto para ocho comunidades

Con una inversión de ¢3,25 millones financiada con recursos del Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y ejecutado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se inauguró el acueducto de Chachagua para abastecer a San Isidro de Peñas Blancas, INVU o La Trinidad, La Cruz, San Francisco, el Abanico, Alajuela y San Ramón, así como los Ángeles de San Carlos.