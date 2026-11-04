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El País

Hace 50 años: despiden en funeral al presidente ejecutivo de la CCSS

Conmoción por el repentino fallecimiento del presidente ejecutivo de la CCSS, Jenaro Valverde Marín, a los 44 años

El presidente Daniel Oduber asistió a los funerales de Jenaro Valverde Marín, quien falleció víctima de un infarto cardíaco.
El presidente Daniel Oduber asistió al funeral de Jenaro Valverde Marín, quien falleció víctima de un infarto cardíaco. La Nación
Marianela Arias Vilchez

“Fue un insigne luchador, de esos que ya quedan pocos”, dijo hace 50 años Daniel Oduber Quirós, presidente de la República, en el funeral de Jenaro Valverde Marín, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El jerarca falleció de un infarto cardíaco a los 44 años.

Las honras fúnebres se realizaron en el cementerio de Cartago, de donde era oriundo.

El mandatario describió a Valverde como un funcionario “honesto, eficiente y valeroso en la defensa de la integración hospitalaria, en la universalización del seguro y en todo aquello que significó la consolidación de la CCSS”.