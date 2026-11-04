Hace 50 años: despiden en funeral al presidente ejecutivo de la CCSS

“Fue un insigne luchador, de esos que ya quedan pocos”, dijo hace 50 años Daniel Oduber Quirós, presidente de la República, en el funeral de Jenaro Valverde Marín, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El jerarca falleció de un infarto cardíaco a los 44 años.

Las honras fúnebres se realizaron en el cementerio de Cartago, de donde era oriundo.

El mandatario describió a Valverde como un funcionario “honesto, eficiente y valeroso en la defensa de la integración hospitalaria, en la universalización del seguro y en todo aquello que significó la consolidación de la CCSS”.

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