Hace 50 años: despiden en funeral al presidente ejecutivo de la CCSS

“Fue un insigne luchador, de esos que ya quedan pocos”, dijo hace 50 años Daniel Oduber Quirós, presidente de la República, en el funeral de Jenaro Valverde Marín, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El jerarca falleció de un infarto cardíaco a los 44 años.
Las honras fúnebres se realizaron en el cementerio de Cartago, de donde era oriundo.
El mandatario describió a Valverde como un funcionario “honesto, eficiente y valeroso en la defensa de la integración hospitalaria, en la universalización del seguro y en todo aquello que significó la consolidación de la CCSS”.
Agregó que las virtudes que siempre lo caracterizaron fueron su valor, su clara conciencia de las responsabilidades y su personalidad definida y sencilla.
“Con el correr del tiempo, cuando pasados algunos años vengamos a visitar su sepultura, para ese momento, entonces, nos habremos dado cuenta del sopor y la incomprensión que nos impidió sopesar el valor del hombre que hoy ha perdido Costa Rica y nosotros”, terminó diciendo el presidente Oduber.
Alberto Cañas, miembro de la Junta Directiva de la CCSS, señaló la inteligencia y la lealtad con las que Valverde dirigió esa institución.
Afirmó que uno de sus mayores logros fue darle una acentuación definitiva a la CCSS como organismo regente de la salud en el país.
Además, señaló que el trabajo de Valverde había significado un gran impulso para la consolidación institucional y, sobre todo, para humanizar más los servicios de esa entidad.
El cortejo salió con rumbo a Cartago, donde se dijeron algunas palabras y se procedió, finalmente, a segundos actos religiosos que estuvieron a cargo del sacerdote franciscano Fray Isidoro de Mezquiris en el cementerio del lugar.
Curiosidad del día: Accidente entre bus y camión de la Dos Pinos casi resulta en tragedia
Un violento accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en una tragedia en Río Segundo de Alajuela, luego de que a un camión repartidor de Dos Pinos se le quebró uno de los ejes delanteros, lo que provocó que colisionara contra un poste del tendido eléctrico y quedara atravesado en la vía, donde fue impactado de frente por un autobús de la ruta Alajuela-Heredia-San José. El choque dejó un saldo de 35 personas heridas y destrozos de gran magnitud en ambos automotores y requirió el traslado de los afectados a centros médicos de Alajuela y Heredia.