Hace 50 años: Costa Rica y Nicaragua acordaron fórmulas de respeto mutuo

Hace 50 años fueron suscritas resoluciones de respeto mutuo entre los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa o Seguridad de Costa Rica y de Nicaragua.

Luego de una reunión que duró más de cinco horas, los ministros de los dos países acordaron varios puntos. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Cibalsa, en Rivas, Nicaragua.

En la reunión participaron por parte de Nicaragua los ministros de Relaciones Exteriores, Alejandro Montiel Argüello; el de Economía, Julio Alegría; y el de Defensa, Everto Sánchez.

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