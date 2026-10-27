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El País

Hace 50 años: Costa Rica y Nicaragua acordaron fórmulas de respeto mutuo

Ministros de Costa Rica y Nicaragua establecieron acuerdos sobre límites fronterizos

El Ministro de Seguridad, Mario Charpentier, se reunió durante unos minutos por aparte con el Ministro de Defensa de Nicaragua, Everto Sánchez.
El ministro de Seguridad, Mario Charpentier, se reunió durante unos minutos por aparte con el ministro de Defensa de Nicaragua, Everto Sánchez. La Nación
Marianela Arias Vilchez

Hace 50 años fueron suscritas resoluciones de respeto mutuo entre los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa o Seguridad de Costa Rica y de Nicaragua.

Luego de una reunión que duró más de cinco horas, los ministros de los dos países acordaron varios puntos. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Cibalsa, en Rivas, Nicaragua.

En la reunión participaron por parte de Nicaragua los ministros de Relaciones Exteriores, Alejandro Montiel Argüello; el de Economía, Julio Alegría; y el de Defensa, Everto Sánchez.