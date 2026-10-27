Hace 50 años: Costa Rica y Nicaragua acordaron fórmulas de respeto mutuo

Hace 50 años fueron suscritas resoluciones de respeto mutuo entre los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa o Seguridad de Costa Rica y de Nicaragua.
Luego de una reunión que duró más de cinco horas, los ministros de los dos países acordaron varios puntos. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Cibalsa, en Rivas, Nicaragua.
En la reunión participaron por parte de Nicaragua los ministros de Relaciones Exteriores, Alejandro Montiel Argüello; el de Economía, Julio Alegría; y el de Defensa, Everto Sánchez.
Por Costa Rica participaron el ministro de Relaciones Exteriores interino, Wilburg Jiménez; el de Economía, Jorge Sánchez; y el de Seguridad, Mario Charpentier.
Uno de los acuerdos fue que ambos gobiernos vigilaran, mediante sus organismos geográficos oficiales, que cualquier mapa publicado reflejara fielmente el límite fronterizo establecido en los acuerdos internacionales.
Además, una de las resoluciones señalaba que ambos Gobiernos tomarían todas las medidas adecuadas para impedir que en el territorio de sus respectivos Estados se desarrollaran actividades subversivas que alteraran el orden público y la paz en el otro.
También estipularon que los empleadores que contrataran mano de obra temporal proveniente del otro país debían asegurar su retorno una vez finalizado el vínculo laboral.
Con el fin de evitar disputas pesqueras, el acuerdo dispuso que los organismos geográficos estudiaran la delimitación de las aguas territoriales de ambas naciones.
A su vez, acordaron que los ministerios costarricenses establecieran los procedimientos sobre la posibilidad de concesión de licencias recíprocas a los barcos pesqueros del otro Estado.
También acordaron una reunión entre Anastasio Somoza y Daniel Oduber, presidentes de Nicaragua y Costa Rica, respectivamente.
Curiosidad del día: Embajador de España donó libros al INA
El embajador de España en Costa Rica, Juan Antonio Pérez Urrutia, donó al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) un lote de textos sobre hotelería, electricidad, finanzas e industria en general.
Hermann López, gerente del INA, destacó la utilidad de las obras para los cursos que se abrirían en la institución; además, seis técnicos españoles colaborarían ofreciendo capacitaciones en pesca marítima, maquinaria de equipo pesado y hotelería.