Hace 50 años: Brindan emotivo funeral al director ejecutivo del Ministerio de Seguridad

“...Se nos pierde la cuenta de los que hemos venido a enterrar en los últimos 21 años, pero en este caso en que se trata de darle el último adiós al coronel Andrés Lippa Chaves, podemos afirmar que sin distingos de credos políticos ni clases sociales, ese funcionario se convirtió en un símbolo nacional”, dijo hace 50 años el presidente de la República, Daniel Oduber, minutos antes de darle sepultura al que en ese momento era el director ejecutivo del Ministerio de Seguridad Pública.

Lippa falleció días antes, en horas de la madrugada, en el hospital México, víctima de un paro cardíaco.

El mandatario resaltó que Lippa fue un ejemplo de honestidad y trabajo. Destacó que este no cedía ante los intentos de soborno, de placer, de halagos.

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