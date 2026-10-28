Hace 50 años: Brindan emotivo funeral al director ejecutivo del Ministerio de Seguridad

“...Se nos pierde la cuenta de los que hemos venido a enterrar en los últimos 21 años, pero en este caso en que se trata de darle el último adiós al coronel Andrés Lippa Chaves, podemos afirmar que sin distingos de credos políticos ni clases sociales, ese funcionario se convirtió en un símbolo nacional”, dijo hace 50 años el presidente de la República, Daniel Oduber, minutos antes de darle sepultura al que en ese momento era el director ejecutivo del Ministerio de Seguridad Pública.
Lippa falleció días antes, en horas de la madrugada, en el hospital México, víctima de un paro cardíaco.
El mandatario resaltó que Lippa fue un ejemplo de honestidad y trabajo. Destacó que este no cedía ante los intentos de soborno, de placer, de halagos.
“El pueblo de Costa Rica entero le ha dicho adiós al amigo, al servidor y aunque el dolor y la amargura nos embarguen, este panorama que observamos en sus honras fúnebres borra cualquier vestigio de dolor, porque nos están demostrando el amor y aprecio que todos le teníamos, a un hombre como este, que nunca escatimó esfuerzo para darle lo mejor a la patria,” expresó el presidente.
Por su parte, Mario Charpentier, ministro de Seguridad, mencionó que la cartera perdió a un amigo, compañero y buen colaborador.
El cuerpo de Lippa fue llevado a la Primera Compañía y luego al Ministerio de Seguridad Pública, para que de ahí saliera hacia la catedral metropolitana. Ahí se ofició una misa solemne, a la que asistieron ministros, cuerpo diplomático, militares, familiares y amigos, entre los que se encontraba el expresidente de la República José Figueres.
Su féretro salió de la catedral a hombros del ministro de Seguridad, del presidente de la República y del expresidente Figueres, así como de otros funcionarios.
Curiosidad del día: anuncian construcción de parque deportivo en Hatillo 2
Hace 50 años, el Comité Cantonal de Deportes de San José recibió un aporte de ¢180 mil por parte del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para iniciar la construcción de un parque deportivo y recreativo en Hatillo 2. La entrega se formalizó mediante un cheque otorgado por el viceministro de Deportes, Carlos Luis Araya, al presidente ejecutivo municipal josefino, Johnny Ramírez, con el propósito de arrancar de inmediato las obras de un complejo que se levantaría por etapas y que contemplaba canchas para diversas disciplinas, así como una zona recreativa con área boscosa.