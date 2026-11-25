Hace 50 años, un atentado terrorista en la antesala del despacho ministerial de Relaciones Exteriores y Culto dejó con lesiones de consideración a Evencio Hidalgo, entonces cónsul general de Costa Rica en Inglaterra.

El ataque se produjo mediante la explosión de una bomba, aparentemente fabricada con dinamita y plástico.

El artefacto fue colocado debajo de uno de los sillones de la sala de espera, cerca de un retrato del expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.

Cuando Hidalgo abrió la puerta que comunicaba con la sala de espera, la bomba estalló. Arrancó la puerta, destruyó una consola tipo Luis XV, rompió muebles comprados recientemente y causó daños en las paredes y en el cielo raso.

“Considero que el hecho es lamentable”, dijo el presidente de la República en ejercicio, Fernando Guzmán Mata, quien pocos minutos después del atentado se hizo presente.

Señaló luego que “es un atentado no contra el Gobierno, sino contra nuestro país, contra nuestra manera de ser”. Agregó que “no se explica uno, cómo en un país como el nuestro, en el que existe el derecho a la libre expresión, ocurren casos como este”.

Guzmán Mata expresó que todos tenían derecho a manifestar las inconformidades a través de la prensa, por lo que no era necesario poner en peligro vidas.

Concluyó que actos como esos ponían en entredicho el prestigio y buen nombre de Costa Rica en el exterior.

Por su parte, el canciller, Wilburg Jiménez, dijo que parecía que era parte de una serie de atentados a las sedes diplomáticas. Se refirió a las bombas que semanas antes estallaron en diversas embajadas y consulados centroamericanos.

Además, resaltó que no hubo mayores tragedias personales que lamentar.

Curiosidad del día: anunciaron el estreno de ‘Prismas’ en el Teatro Nacional

Hace 50 años, se estrenó en el Teatro Nacional el espectáculo Prismas, una producción a cargo de bailarines, profesores y coreógrafos de la Universidad Nacional (UNA) junto con un equipo de 13 estudiantes avanzados de la Escuela de Danza Moderna. El montaje, que resumía la labor anual de la escuela mediante siete coreografías de estilos propios, se dividió en dos partes: la primera incluyó piezas como Jazz, Cinco momentos, Corpúsculos y Juguemos, mientras que la segunda presentó la obra dramática Simón el loco, basada en un poema de Carmen Naranjo.