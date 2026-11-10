Hace 50 años: bomba de alto poder fue encontrada en el consulado de El Salvador en San José

Una bomba de alto poder destructivo fue encontrada hace 50 años en la puerta de entrada a las oficinas del Consulado de El Salvador, en San José.

Según portavoces de la Agencia de Seguridad Nacional, el artefacto fue hallado en el tercer piso del edificio Trianón, en la calle cinco, entre las avenidas primera y tercera, cerca del cine Variedades.

En ese mismo sitio, el lunes de esa misma semana, un petardo estalló en el Consulado de Nicaragua, que se encuentra en el segundo piso. Además, otro fue colocado también en el Consulado de Guatemala, situado en el barrio Los Yoses.

Según oficiales de Seguridad Nacional, el conserje de las oficinas del consulado salvadoreño encontró la bomba y no sabía de qué se trataba.

La Policía señaló que el conserje tomó la caja de madera que contenía el explosivo y la trasladó a otro sitio, con el fin de que no estorbara.

No fue hasta minutos después, cuando llegaron los funcionarios a iniciar las labores diarias, que constataron que se trataba de una bomba.

Fueron llamadas unidades de radiopatrullas que comunicaron el caso a la Agencia de Seguridad Nacional y enviaron al lugar a tres oficiales.

Con cautela, desarmaron el artefacto y lo llevaron hasta las oficinas centrales de esa dependencia policial.

Durante varios minutos las actividades en sitios cercanos fueron suspendidas debido al peligro que afrontaría cualquier persona en caso de que estallara la bomba.

Seguridad Nacional comunicó que el artefacto encontrado fue colocado la noche del lunes, al igual que los otros petardos.

La mecha del explosivo se encendió, pero no estalló.

Se estima que, de haber explotado el artefacto, habría dejado prácticamente en escombros no solo el consulado salvadoreño sino también otras oficinas, y habría provocado graves daños personales.

Curiosidad del día: padres de familia exigen expulsión de centro extranjero

Padres de familia acudieron a la Asamblea Legislativa para exigir la expulsión definitiva del Centro Internacional de Investigación y Adiestramiento Médico (ICMRT, por sus siglas en inglés), luego de que personal de dicha institución vacunó en guarderías a niños menores de dos años con el virus respiratorio sincitial sin el consentimiento de sus tutores. A raíz de este hecho, el ministro de Salud canceló los permisos del centro; sin embargo, las madres manifestaron su temor de que la entidad reanude labores al cambiar el gobierno, por lo que solicitaron a los diputados derogar de forma permanente el convenio suscrito con la Universidad de Luisiana que autoriza su funcionamiento en el país.