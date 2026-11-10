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El País

Hace 50 años: bomba de alto poder fue encontrada en el consulado de El Salvador en San José

El artefacto explosivo colocado en la entrada de la sede diplomática no detonó y fue retirado por la policía

En esta caja fue encontrada en la puerta de acceso a las oficinas del Consulado de El Salvador, una bomba terrorista con 2 candelas de dinamita que no explotaron.
En esta caja fue encontrada en la puerta de acceso a las oficinas del Consulado de El Salvador, una bomba terrorista con 2 candelas de dinamita que no explotaron. La Nación
Marianela Arias Vilchez