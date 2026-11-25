Los profesionales que brindan atención a domicilio deben reforzar sus medidas de seguridad, especialmente durante la época de fin de año y al atender a una persona por primera vez, según un comunicado emitido por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica.

La advertencia surge luego de que el Colegio recibió reportes de situaciones de riesgo de una de sus agremiadas. De acuerdo con la publicación del Colegio, una fisioterapeuta relató que sufrió un aparente intento de secuestro al llegar a una dirección en Alajuela para atender a un paciente nuevo.

Más profesionales reportan el mismo patrón de riesgo

El caso denunciado en Alajuela no es un hecho aislado. En un posteo del Colegio en redes sociales, otros profesionales comentaron haber enfrentado situaciones idénticas en sectores como Escazú o San José, donde los supuestos clientes utilizan números extranjeros y sitios desolados para atraer a las víctimas.

Una de las afectadas narró que fue citada en las cercanías de la represa Puente de Mulas, en Alajuela, mediante un número telefónico de España bajo el argumento de atender a un paciente con movilidad reducida: “Primero dijeron finca y luego otra cosa... un lugar solitario y no había nada, preferí retirarme”, detalló.

Otra profesional advirtió sobre un intento ocurrido hace dos semanas en Escazú, gestionado desde un número de Colombia hacia un sitio apartado. Al indagar sobre el diagnóstico clínico para preparar la consulta, descubrió el engaño: “Le consulté la patología y me envió una foto de Internet de un artículo súper viejo”, alertó.

En San José también se reportaron maniobras de aislamiento. En el primer caso, tras acudir acompañada de su esposo a una calle solitaria donde le pedían ingresar a pie, dos hombres se acercaron a vigilar el automóvil antes de que lograran escapar: “Yo nunca me bajé del carro... mi esposo arrancó y nos fuimos, no me llamaron más”, relató.

En el segundo incidente, los sospechosos exigieron a la profesional quedarse sola en una calle desierta, despedir al taxista que la transportaba y realizar una videollamada junto con la confirmación de dos familiares, situación que fue reportada de inmediato al 911.

Los profesionales que brindan servicios de fisioterapia a domicilio deben reforzar sus medidas de seguridad. (Canva /La Nación)

Recomendaciones para fisioterapeutas que ofrecen servicio a domicilio

Ante este panorama, el Colegio de Terapeutas emitió las siguientes recomendaciones para quienes visitan hogares:

Antes de salir: Confirmar los datos de la persona que solicita el servicio y la dirección de la cita, además de informar a alguien de confianza dónde estará y a qué hora prevé finalizar.

Confirmar los datos de la persona que solicita el servicio y la dirección de la cita, además de informar a alguien de confianza dónde estará y a qué hora prevé finalizar. Al llegar: Priorizar la seguridad y suspender la visita si los datos como dirección o número de teléfono brindados por el cliente no coinciden o si alguna situación genera duda.

En todo caso, tener siempre en cuenta informar al 911 ante cualquier situación de riesgo.