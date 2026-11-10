Estudiantes costarricenses ganan plata y bronce en la III Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán

Dos estudiantes de secundaria de Costa Rica obtuvieron las medallas de plata y bronce durante la III Olimpiada Internacional de Química Abu Rayhan Biruni (ARBIChO 2026), celebrada en Nukus, Uzbekistán, informó la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Leonor Isaura Obando Umaña, del Colegio Científico de Costa Rica, sede Alajuela, se adjudicó la medalla de plata. Por su parte, Geicob Dariel Blanco Mora, del Colegio Científico de Costa Rica, sede Los Santos, ganó la medalla de bronce.

Dos colegiales de Costa Rica obtuvieron medallas de plata y bronce en la Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán. (Universidad Nacional de Costa Rica/Cortesía)

El certamen, desarrollado del 3 al 9 de noviembre, marcó la primera participación del país en esa cita y constituyó la única representación de todo el continente americano.

La delegación costarricense también la conformaron los estudiantes Edith Mena Carballo, del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, y Ricardo Esteban Vega Martínez, del Liceo Francisco J. Orlich.

Durante el concurso académico, los cuatro alumnos enfrentaron pruebas teóricas y experimentales que midieron conocimientos en química, capacidad de razonamiento y destrezas en laboratorios.

El grupo cuenta con el acompañamiento de los mentores Edwin Salas González y Randall Syedd León, académicos de la UNA.

Según la UNA, la asistencia al encuentro internacional surgió del proceso de las Olimpiadas Costarricenses de Química (Olcoquim), proyecto declarado de interés público por medio de la Ley N.º 10.695.

La organización de esta iniciativa está a cargo del Consejo Nacional de Rectores (Conare), las cinco universidades públicas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

La llegada de los estudiantes al país está programada para el próximo 12 de noviembre, a las 7:15 p. m.