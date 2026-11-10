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El País

Estudiantes costarricenses ganan plata y bronce en la III Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán

Leonor Isaura Obando Umaña y Geicob Dariel Blanco Mora obtuvieron los galardones en el certamen internacional

Dos colegiales de Costa Rica obtuvieron medallas de plata y bronce en la Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán.
La delegación de Costa Rica estuvo conformada por cuatro estudiantes. Universidad Nacional de Costa Rica
Marianela Arias Vilchez