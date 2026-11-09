Estas son las 20 disciplinas universitarias que más títulos otorgaron en Costa Rica durante los últimos 12 años

Administración fue la disciplina universitaria que más diplomas de bachillerato y licenciatura acumuló en Costa Rica entre 2014 y 2025. Durante esos 12 años, las universidades del país otorgaron 49.987 títulos clasificados en esta categoría.

Para conocer el panorama de los diplomas otorgados por las universidades costarricenses, La Nación analizó 469.761 registros de la base de datos de diplomas otorgados del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Contaduría ocupó el segundo lugar en títulos emitidos, con 26.368 diplomas, seguida de Derecho, con 25.460. Enfermería y Educación Primaria completaron las primeras cinco posiciones, con 22.137 y 19.446 títulos, respectivamente.

Según la clasificación de Conare, cada disciplina agrupa distintas carreras universitarias por su afinidad en contenido y mercado laboral. Por ejemplo, en el caso de Administración, los 49.987 diplomas incluyen títulos de carreras como Administración de Negocios, Administración de Empresas y Dirección de Empresas.

Entre las 20 categorías con más títulos también aparecen otras relacionadas con la enseñanza, como Docencia, Enseñanza de Inglés, Educación Preescolar y Educación Especial; con la salud, como Medicina y Psicología; y con la informática, como Sistemas de Información, Tecnologías de Información e Ingeniería del Software.

La lista incluye además Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Mercadeo y Administración Pública.

Tecnologías de Información aumentó un 324% sus diplomas entre 2014 y 2025

Aunque Administración encabezó la clasificación por cantidad acumulada de diplomas, otras disciplinas registraron aumentos porcentuales mayores al comparar los títulos otorgados en 2014 con los de 2025.

El caso más destacado entre las variaciones identificadas fue Tecnologías de Información, cuya cantidad anual de diplomas aumentó un 324% entre ambos años. Esta disciplina ocupa el puesto 18 del ranking general, con 6.612 títulos acumulados durante los 12 años.

Educación Primaria también registró un aumento del 123%, mientras que Ingeniería del Software presentó un incremento del 90%. En Ingeniería Industrial, la cantidad de diplomas creció un 85% y en Contaduría, un 20%.

No todas las disciplinas presentaron variaciones positivas. Educación Especial registró una disminución del 59% en la cantidad de diplomas otorgados en 2025 respecto de 2014, la mayor reducción entre las categorías destacadas en esta comparación.

Enfermería, pese a ocupar el cuarto lugar del ranking acumulado, registró un 47% menos de diplomas en 2025 que en 2014. También hubo reducciones en Finanzas, del 30%; Docencia, del 21%, y Derecho, del 20%.

Estas variaciones corresponden a la comparación entre las cantidades anuales de diplomas de 2014 y 2025. No representan aumentos o disminuciones continuos durante los 12 años ni cambios en la cantidad de estudiantes matriculados.

Dos disciplinas registraron mayoría de diplomas de universidades públicas

La distribución de diplomas entre universidades públicas y privadas también presentó diferencias dentro del ranking. De las 20 disciplinas analizadas, Tecnologías de Información y Administración Pública registraron una mayoría de títulos otorgados por instituciones estatales.

En Tecnologías de Información, las universidades públicas otorgaron 5.221 de los 6.612 diplomas acumulados, equivalentes al 79% del total. Los otros 1.391 títulos, correspondientes al 21%, provinieron de universidades privadas.

La Universidad Nacional (UNA) encabezó esta disciplina con 2.253 diplomas, seguida de la Universidad de Costa Rica (UCR), con 2.100. Entre ambas instituciones reunieron aproximadamente el 65,8% de los títulos de esta categoría.

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) registró 659 diplomas, mientras que la Universidad Técnica Nacional (UTN) acumuló 466 y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), 358.

La segunda disciplina con mayoría de títulos de universidades públicas fue Administración Pública, con 4.314 diplomas otorgados por instituciones estatales, equivalentes al 71,3% de sus 6.054 registros. Las universidades privadas otorgaron los 1.740 restantes.

En esta categoría, la UCR concentró 3.243 diplomas, más de la mitad del total. Le siguieron la Universidad Castro Carazo, con 1.456, y la UTN, con 1.071.

La disciplina de Administración Pública no comprende exclusivamente carreras con ese nombre. También incluye programas como Administración Aduanera y Comercio Exterior, Administración de Aduanas y Administración Aduanera, de acuerdo con la clasificación de CONARE.

Cuatro universidades concentran grandes proporciones de diplomas en determinadas disciplinas

Además de las diferencias entre universidades públicas y privadas, el análisis identificó disciplinas en las que una sola institución otorgó una proporción elevada de los diplomas acumulados durante el período.

La mayor participación individual entre las 20 disciplinas se registró en Trabajo Social, donde la Universidad Libre de Costa Rica otorgó 5.353 de los 8.243 diplomas, equivalentes al 64,94%.

Los restantes títulos de esta disciplina se distribuyeron entre la UCR, con 2.030, y la Universidad Latina de Costa Rica, con 860. Estas fueron las únicas tres instituciones que registraron diplomas de Trabajo Social en la base durante los años examinados.

En Enfermería también se observó una concentración superior a la mitad del total en una sola institución. La Universidad Santa Lucía otorgó 12.156 de los 22.137 diplomas de esa disciplina, equivalentes al 54,91%.

La Universidad Latina ocupó el segundo lugar con 5.373 diplomas, seguida de la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, con 1.724; la Universidad Hispanoamericana, con 1.088, y la UCR, con 734.

En conjunto, estas cinco universidades otorgaron el 95,20% de los diplomas clasificados en Enfermería durante el período.

Administración Pública presentó una distribución similar en cuanto a la participación de la institución que encabezó la disciplina. La UCR registró 3.243 de los 6.054 diplomas, equivalentes al 53,57%.

El cuarto caso corresponde a Docencia, donde la Universidad Castro Carazo acumuló 6.922 de los 14.641 diplomas, lo que representa el 47,28% del total.

Esta última categoría comprende programas denominados Docencia y Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia. Conare la clasifica por separado de Educación Primaria, Educación Preescolar, Educación Especial y Enseñanza de Inglés.

¿Cómo se elaboró el análisis?

Para elaborar este análisis, La Nación examinó 469.761 registros de diplomas de bachillerato y licenciatura otorgados entre 2014 y 2025, a partir de la base de datos de diplomas otorgados del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

En total, los registros corresponden a 56 universidades. El estudio identificó las 20 disciplinas con mayor cantidad de diplomas acumulados y examinó su distribución por institución y entre los sectores público y privado.

Conare clasifica las carreras universitarias en 177 disciplinas, según el Catálogo de Carreras de la División de Planificación Interuniversitaria.

Los resultados contabilizan diplomas otorgados, no necesariamente personas graduadas distintas. Tampoco permiten determinar cambios en la matrícula, la demanda laboral ni la cantidad de carreras que ofrecen actualmente las universidades.