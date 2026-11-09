AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Estas son las 20 disciplinas universitarias que más títulos otorgaron en Costa Rica durante los últimos 12 años

Administración encabeza la lista de disciplinas con más diplomas de bachillerato y licenciatura otorgados entre 2014 y 2025. Los registros también muestran aumentos pronunciados en algunas áreas y reducciones en otras

Un análisis de 'La Nación' con datos de Conare revela cuáles disciplinas universitarias acumularon más diplomas en Costa Rica entre 2014 y 2025.
Un análisis de 'La Nación' con datos de Conare revela cuáles disciplinas universitarias acumularon más diplomas en Costa Rica entre 2014 y 2025.
Jailine González Gómez