Hasta 15 oficiales de la Policía de Tránsito regularán el paso de automóviles y peatones en el norte del casco central de San José este domingo 29 de noviembre, a partir de las 12 m. d.

El despliege se deberá a la iluminación navideña de la fachada del Museo de los Niños, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

San José tendrá operativo especial de tránsito este domingo 29 de noviembre por evento navideño. (MOPT/Cortesía)

El director de la Policía de Tránsito, Erick Calderón, detalló que las actividades iniciarán en la tarde y concluirán en la noche. El personal policial se distribuirá a lo largo de la calle 4, vía que va desde el costado este del Banco de Costa Rica, en la avenida segunda, hasta el Museo de los Niños.

De acuerdo con el MOPT, aunque en domingo suele registrarse una menor circulación de vehículos en comparación con un día laboral, la asistencia de padres con sus hijos y la coincidencia con la fecha de quincena hacen prever una alta visitación en ese sector capitalino.

Puntos de regulación y cierres

Las autoridades detallaron las medidas viales que aplicarán en los alrededores del recinto cultural y su zona de influencia:

Calle 4: Se regulará el paso de vehículos en los cruces transversales sobre las avenidas 1, 3, 5 y 7, desde el costado oeste del Banco Nacional hacia el norte.

Se regulará el paso de vehículos en los cruces transversales sobre las avenidas 1, 3, 5 y 7, desde el costado oeste del Banco Nacional hacia el norte. Avenida 9: Esta vía, ubicada cerca de la antigua Botica Solera y que permite salir hacia barrio México, permanecerá cerrada desde mediados de la tarde debido a la presencia masiva de peatones.

Esta vía, ubicada cerca de la antigua Botica Solera y que permite salir hacia barrio México, permanecerá cerrada desde mediados de la tarde debido a la presencia masiva de peatones. Posibles cierres adicionales: El paso transversal para automotores en las avenidas mencionadas podría cerrarse de forma temporal si el aumento de peatones, especialmente niños, representa un riesgo para su seguridad.

El paso transversal para automotores en las avenidas mencionadas de forma temporal si el aumento de peatones, especialmente niños, representa un riesgo para su seguridad. Zona de influencia: Habrá presencia de oficiales en el cruce del periódico La República, en barrio Tournón, frente a Transportes Caribeños, y 100 metros al norte de esa terminal de autobuses, en el cruce que comunica barrio Tournón con barrio México.

Recomendaciones para los asistentes

El MOPT advirtió de que el estacionamiento indebido en el sector será sancionado con el decomiso de las placas o el retiro del vehículo, de ser necesario. Asimismo, recomendó evitar el tránsito por la zona si no es indispensable.

Por su parte, Calderón solicitó a los padres de familia no descuidar a los menores y el MOPT también emitió las siguientes indicaciones para los peatones: