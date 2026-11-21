Las personas que dejan temporalmente sus trabajos para cuidar a familiares con enfermedades graves o en fase terminal enfrentan dificultades económicas por la falta de pago de las licencias de cuido de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ante esta situación, la Defensoría de los Habitantes habilitó sus sedes como centros de acopio para recibir alimentos y productos de primera necesidad durante 22 días. La medida se anunció este viernes, después de una reunión virtual con más de 50 personas afectadas.

Los participantes expusieron las dificultades para cubrir gastos de alimentación, medicamentos, servicios públicos y traslados a citas médicas. Algunos señalaron que dependen exclusivamente del subsidio para sostener sus hogares mientras atienden a sus familiares.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, cuestionó la falta de previsión de las autoridades ante el agotamiento de los recursos. Según indicó, las instituciones recibieron advertencias sobre el riesgo de repetir los problemas presupuestarios del año anterior.

Defensora de los Habitantes sobre licencias de cuido

¿Dónde se recibirán las donaciones?

La campaña se desarrollará en la sede central y las oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes. Los productos recolectados serán distribuidos por el grupo organizado de personas afectadas.

Ivonne Brenes, representante de la Red 7756, organización que brinda apoyo a las familias beneficiarias de estas licencias, invitó a la población a colaborar con insumos básicos.

Defensoría de los Habitantes (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)

Defensoría buscará alivio en servicios públicos y deudas

Como parte de las acciones, la institución gestionará ante empresas proveedoras de agua, electricidad y telefonía la posibilidad de suspender temporalmente los cobros a las familias afectadas.

La solicitud también se extenderá a entidades bancarias para valorar mecanismos de alivio financiero mientras se normalizan los depósitos.

Estas medidas estarán sujetas a la valoración de cada entidad, por lo que no implican una suspensión automática de las obligaciones.

Paralelamente, la Defensoría pidió a la CCSS, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa acelerar los trámites relacionados con el presupuesto extraordinario del 2026, necesario para disponer de los recursos pendientes.

Además, supervisará la planificación presupuestaria del 2027 para identificar posibles faltantes y evitar nuevas interrupciones en los subsidios.