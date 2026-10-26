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El País

¿Cuántos feriados quedan en este 2026? Uno permitirá un fin de semana largo

El Código de Trabajo fija regulaciones sobre la remuneración obligatoria

Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
El 25 de diciembre tiene remuneración obligatoria, mientras el 1.° de diciembre contempla pago no obligatorio según la ley. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez

Durante 2026 transcurrieron 10 feriados en el país. Para lo que resta del año solo quedan dos días de descanso en el calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

Los feriados restantes en 2026 son:

  • Martes 1.° de diciembre- Día de la Abolición del Ejército
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad