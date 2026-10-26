¿Cuántos feriados quedan en este 2026? Uno permitirá un fin de semana largo

Durante 2026 transcurrieron 10 feriados en el país. Para lo que resta del año solo quedan dos días de descanso en el calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

Los feriados restantes en 2026 son:

El último feriado, el del 25 de diciembre, permitirá enlazar el feriado con el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre para formar un fin de semana de tres días.

De los dos feriados pendientes en 2026, uno exige pago obligatorio. Las empresas deben aplicar los recargos de ley si la persona labora esas fechas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles son de pago obligatorio?

El artículo 148 del Código de Trabajo establece que el 25 de diciembre corresponde a un feriado de pago obligatorio. El 1° de diciembre contempla un pago no obligatorio, por lo cual la persona no recibe remuneración si no labora ese día.

¿Qué implica el pago obligatorio?

Las empresas con pago semanal en actividades no comerciales deben cancelar el salario normal de la semana. Si la persona labora ese día, el patrono debe pagar un salario sencillo adicional para completar el pago doble .

en actividades no comerciales deben cancelar el salario normal de la semana. Si la persona labora ese día, el patrono debe pagar un salario sencillo adicional para completar el . Las empresas comerciales con modalidad de pago mensual, quincenal o semanal incorporan el feriado dentro del salario ordinario. Si el colaborador trabaja esa fecha, la empresa debe remunerar un salario sencillo adicional por las horas laboradas.

incorporan el feriado dentro del salario ordinario. Si el colaborador trabaja esa fecha, la empresa debe remunerar un salario sencillo adicional por las horas laboradas. La jornada extraordinaria ejecutada durante un día feriado exige un recargo del 50% sobre la hora doble.

¿Es obligatorio trabajar en el feriado?

No existe obligación de trabajar en feriados, a menos que la persona acepte hacerlo voluntariamente. La negativa del trabajador no puede generar sanciones por parte del patrono.

El Ministerio de Trabajo indicó que aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, deberá conceder estos feriados a las personas colaboradoras que trabajan en Costa Rica.

Cualquier convenio sobre la renuncia del disfrute en las fechas que corresponde, es absolutamente nulo, según lo dispone el artículo 11 del Código de Trabajo.

Por su parte, el artículo 149 del Código de Trabajo prohíbe ocupar a los trabajadores en días feriados. El patrono que incumpla esta norma asume una multa y la compensación correspondiente a la persona afectada.

Sin embargo, el artículo 150 indica ciertas excepciones a esa regla. Esto incluye:

Locales que venden bebidas alcohólicas , según las disposiciones vigentes.

, según las disposiciones vigentes. Hoteles, restaurantes, panaderías, teatros, estaciones de gasolina, y otros negocios esenciales pueden operar durante feriados, si así lo permiten las leyes o reglamentos.

pueden operar durante feriados, si así lo permiten las leyes o reglamentos. En el cantón central de San José , únicamente pueden abrir los comercios mencionados en el inciso anterior. Las pulperías y expendios de licores cerrarán según las disposiciones de la ley respectiva.

, únicamente pueden abrir los comercios mencionados en el inciso anterior. Las las disposiciones de la ley respectiva. En todo el país, las personas trabajadoras del comercio no están obligadas a trabajar en feriados, excepto si acuerdan voluntariamente con el patrono, en cuyo caso deben recibir el pago adicional establecido por ley.

Además, el artículo 151 adiciona situaciones como: