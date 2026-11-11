Cortes de luz programados por la CNFL para este jueves impactarán zonas de San José: conozca los lugares con suspensiones

Cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) efectuarán suspensiones programadas en el suministro de electricidad este jueves 12 de noviembre del 2026 en zonas específicas de las provincias de San José y Heredia.

Los cortes se deben a mantenimiento preventivo, relocalización de postes y extensión de líneas secundarias.

Las labores contemplan afectaciones parciales en varias localidades durante el día, con interrupciones temporales que abarcarán desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, distribuidas según el área de intervención técnica.

Trabajos eléctricos dejarán sin servicio a varias comunidades hasta por nueve horas y media este jueves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Pavas, San José

En el distrito josefino de Pavas se ejecutarán tres intervenciones:

La primera suspensión abarcará el sector ubicado de la esquina noreste de la plaza 200 metros al norte, en el horario de 07:30 a. m. a 05:00 p. m. El área de corte incluye casas de habitación, Anyelos Balkery, Pollo Loco y Bazar Variedades. Quedan excluidos del corte Ceviches De la Esquina, Carnicería El Novillo, Panadería La Predilecta y El Tenedor El Gato. Los trabajos corresponden a extensión de líneas secundarias.

Asimismo, mediante la suspensión por extensión de líneas secundarias, se intervendrá el perímetro comprendido de la estación del tren de Pavas Centro 50 metros al este y 50 metros al oeste, entre las 07:30 a. m. y las 05:00 p. m. Esta suspensión incluye casas de habitación.

Por su parte, la suspensión por mantenimiento preventivo se desarrollará de 07:30 a. m. a 03:30 p. m. en la urbanización Los Laureles.

El perímetro comprende calle 156 Laureles, calle 156 A, calle 156 B, calle 156 C, avenida 49 Cedros, avenida 49, avenida 49 A, avenida 51, transversal 142 al oeste hasta calle 152 A, al este hasta el cruce con 158 y avenida 51B Laureles, afectando casas de habitación.

Suspensiones en Cinco Esquinas de Tibás, San José

En el cantón de Tibás, la suspensión abarcará de Autos XIRI 350 metros al sur y del Ranchito 250 metros al oeste, en el horario de 08:00 a. m. a 04:00 p. m.

Los trabajos obedecen a la relocalización de postes e incluirán casas de habitación, Las Rosas condominio, Apartamentos Las Rosas, Apartamentos BUKURI, Apartamentos Daniela, Casa Bella, Condominio Doña Rosa, Magic Dreams, Cementerio Municipal, Kids Town, Apartamentos San Juan y Casa Regional ANDE.

No se verán afectados Palí, Rincón Poblano, Desing Marketing, Musmanni, Bar el Ranchito ni Autos XIRI.

Trabajos en Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia

En la provincia de Heredia, los trabajos se concentrarán frente al Colegio Técnico Profesional (CTP) Santo Domingo, en el horario de 08:00 a. m. a 03:00 p. m.

Las cuadrillas realizarán la relocalización de postería en una zona que incluye casas de habitación, Heladería Níspero, Calzado Samantha, Fama Repuestos y Matco. Las instalaciones del CTP Santo Domingo no sufrirán interrupciones.

Se recuerda a los abonados que pueden consultar el sitio web oficial de la empresa para revisar detalles adicionales u otras suspensiones en la red de servicio.