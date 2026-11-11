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El País

Cortes de luz programados por la CNFL para este jueves impactarán zonas de San José: conozca los lugares con suspensiones

Las obras comprenderán cinco suspensiones en tres cantones distintos y se extenderán por lapsos de entre siete y nueve horas y media

Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL.
La CNFL aplicará suspensiones en el suministro eléctrico este jueves 12 de noviembre en comunidades de Pavas, Tibás y Santo Domingo. CNFL
Marianela Arias Vilchez