Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en zonas de esta provincia el martes 10 de noviembre

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará suspensiones en el suministro eléctrico este martes 10 de noviembre del 2026, las cuales afectarán a abonados en los cantones de Heredia y San Rafael.

Vecinos de los distritos de Ulloa y San Josecito experimentarán interrupciones que van desde las seis hasta las nueve horas, según las características de las maniobras técnicas programadas para esa jornada.

Distritos de Heredia y San Rafael tendrán cortes de luz de hasta nueve horas este martes 10 de noviembre. (Jose Cordero)

Cortes en Ulloa, Heredia

En el cantón Central de Heredia, las cuadrillas realizarán mejoras en la red eléctrica en el distrito de Ulloa.

La interrupción en esta zona está fijada para el horario de 08:00 a. m. a 02:00 p. m. El perímetro de afectación abarca desde Dekra Lagunilla, 400 metros al este y 400 metros al norte, puntualmente en el condominio Noa Horizontal Residencial.

Suspensiones en San Josecito, San Rafael

Por su parte, en el distrito de San Josecito de San Rafael harán tareas de reubicación de poste y mantenimiento general.

El corte en esta localidad regirá en el horario de 07:00 a. m. a 04:00 p. m. Los trabajos abarcarán el condominio Las Angarillas, la urbanización Ana Victoria, la urbanización El Ensueño, calle Sanvar, calle Doña Dignay calle La Cuesta.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la empresa distribuidora para consultar el detalle de otras suspensiones programadas en sus comunidades.