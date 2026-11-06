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El País

Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en zonas de esta provincia el martes 10 de noviembre

Las suspensiones se aplicarán por mantenimiento, reubicación de poste y mejoras en la red

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico este martes 10 de noviembre en distritos de la provincia de Heredia.
La ESPH suspenderá el servicio eléctrico este martes 10 de noviembre en distritos de la provincia de Heredia. Cortesía ESPH
Marianela Arias Vilchez