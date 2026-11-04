Cortes de luz del ICE y la CNFL afectarán zonas de Limón y San José este viernes 6 de noviembre

Interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica afectarán este viernes 6 de noviembre a usuarios en las provincias de Limón y San José, debido a trabajos de mantenimiento que ejecutarán el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Ambas instituciones anunciaron que las obras corresponden a labores preventivas .

Trabajos de mantenimiento dejarán sin electricidad a comunidades de Moravia y Siquirres este viernes.

Cortes del ICE en Pacuarito, Siquirres

En el cantón de Siquirres, provincia de Limón, el corte programado por el Instituto Costarricense de Electricidad abarcará el distrito de Pacuarito.

Las cuadrillas de la institución concentrarán los trabajos de mantenimiento en la localidad de El Porvenir. En esta zona, la suspensión de electricidad regirá en el horario de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Suspensiones en CNFL en San Jerónimo de Moravia

Por su parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz efectuará una interrupción del suministro.

Los trabajos se ejecutarán en la provincia de San José, cantón de Moravia y distrito de San Jerónimo.

El área comprendida de forma parcial incluye Calle Platanares, específicamente del sector de la pulpería El Tucán dos kilómetros al este hasta Batsú. Las obras de mantenimiento preventivo y de redes abarcan casas de habitación y se llevarán a cabo entre las 8:00 a. m. y las 3:30 p. m.

Se invita a la ciudadanía y a los usuarios del servicio a consultar los sitios web oficiales del ICE y de la CNFL para obtener información sobre otras suspensiones programadas.