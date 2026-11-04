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El País

Cortes de luz del ICE y la CNFL afectarán zonas de Limón y San José este viernes 6 de noviembre

Las suspensiones se aplicarán por mantenimiento en Pacuarito y San Jerónimo durante distintos horarios matutinos y vespertinos

ICE y CNFL suspenderán el servicio eléctrico este viernes 6 de noviembre en lugares de Pacuarito de Siquirres y San Jerónimo de Moravia.
ICE y CNFL suspenderán el servicio eléctrico este viernes 6 de noviembre en lugares de Pacuarito de Siquirres y San Jerónimo de Moravia. Jose Cordero / Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

Interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica afectarán este viernes 6 de noviembre a usuarios en las provincias de Limón y San José, debido a trabajos de mantenimiento que ejecutarán el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Ambas instituciones anunciaron que las obras corresponden a labores preventivas .

CNFL realizará cortes de luz en Jaboncillo de Escazú el 9 de marzo entre 8 a. m. y 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.
Trabajos de mantenimiento dejarán sin electricidad a comunidades de Moravia y Siquirres este viernes. (CNFL/Cortesía)