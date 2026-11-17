El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 18 de noviembre en diferentes zonas del país.

La medida obedece a trabajos de mantenimiento preventivo programados.

ICE programa cuatro suspensiones de electricidad por mantenimiento para este miércoles. (Jose Cordero)

Las interrupciones abarcarán cantones específicos en San José, Alajuela y Guanacaste, con ventanas de tiempo que varían entre las dos y las cinco horas y media, dependiendo de los trabajos requeridos en cada localidad.

A continuación, se detalla la programación para cada provincia:

Cortes en Pérez Zeledón, San José

En la provincia josefina, los técnicos se concentrarán en el cantón de Pérez Zeledón. La zona de Dominicalito (parcial) experimentará la interrupción del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 1:30 p.m.

Suspensiones en Alajuela y Sarchí

Para la provincia alajuelense se tienen previstos dos cortes de energía que se ejecutarán en el mismo horario: desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

El primero se ejecutará en el cantón central de Alajuela, donde los vecinos de Villa Bonita no contarán con fluido eléctrico durante ese lapso.

El segundo trabajo se efectuará en el cantón de Sarchí, distrito de Rodríguez, y afectará de manera directa a la Calle Eva, en el sector contiguo al beneficio La Eva.

Cortes en Cañas, Guanacaste

Finalmente, en el territorio guanacasteco se intervendrá el cantón de Cañas. Las labores programadas dejarán sin electricidad a las zonas de Guapinol, Níspero, Colorado, San Joaquín, Limonal, San Buena y Raizal en un horario establecido de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los usuarios pueden revisar el sitio web para conocer el detalle de otras suspensiones.