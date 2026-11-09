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El País

Cortes de luz del ICE impactarán Guanacaste y Cartago este miércoles: conozca dónde serán las suspensiones

Las suspensiones se deben a trabajos de mantenimiento en cinco zonas y tendrán horarios diferenciados

ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
El ICE programó cortes de electricidad para este miércoles 11 de noviembre en localidades de Guanacaste y Cartago. ICE
Marianela Arias Vilchez