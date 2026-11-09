Cortes de luz del ICE impactarán Guanacaste y Cartago este miércoles: conozca dónde serán las suspensiones

Diversas comunidades de las provincias de Guanacaste y Cartago experimentarán suspensiones programadas en el servicio eléctrico este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) estableció interrupciones en el suministro. Las labores obedecen a obras planificadas de mantenimiento en la red y abarcarán horarios que van desde la mañana hasta media tarde en cinco sectores específicos.

Trabajos de mantenimiento dejarán sin luz a comunidades de Guanacaste y Cartago este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Abangares, Guanacaste

En el cantón de Abangares, la interrupción del servicio regirá de 7:30 a. m. a 1:00 p. m.

Los lugares comprendidos dentro de esta área corresponden a Limonal, la Palma, Colorado, Porozal, San Buena, Níspero y San Joaquín.

Cortes en Jiménez, Cartago

El cantón de Jiménez presentará afectación en todo el distrito de Juan Viñas por motivo de mantenimiento preventivo.

Los trabajos en este sector cartaginés se efectuarán en la franja horaria de 8:00 a. m. a 12:00 m. d.

Cortes en Liberia, Guanacaste

En el cantón de Liberia, el corte impactará el ramal El Consuelo, Quebrada Grande y el distrito Mayorga, en Liberia, Guanacaste.

Para esta zona, la suspensión abarcará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Cortes en Paraíso, Cartago

Los usuarios ubicados en la ciudadela Murray, en el distrito de Cachí del cantón de Paraíso, permanecerán sin suministro eléctrico de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Cortes en Cañas, Guanacaste

En el cantón de Cañas, los trabajos de mantenimiento se ejecutarán de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Las localidades incluidas en esta franja son Guapinol, Níspero, Colorado, San Joaquín, Limonal, San Buena y Raizal.

Los abonados pueden revisar en el sitio web de la institución para consultar otras suspensiones o detalles adicionales del servicio.