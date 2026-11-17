El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el fluido eléctrico este martes 17 de noviembre en varias localidades de las provincias de Alajuela y Guanacaste.

Las interrupciones responderán a labores de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán sectores específicos de cuatro cantones durante franjas horarias de cinco a seis horas.

Vecinos de algunas zonas de Guanacaste y Alajuela tendrán suspensiones eléctricas este martes 17 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Alajuela

En el cantón Central de Alajuela, la suspensión se aplicará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en la comunidad de Sabanillas.

Durante ese mismo horario, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., el servicio también estará interrumpido en calle Zoológico, en el distrito de Tacares de Grecia.

Por su parte, en el cantón de Orotina, los trabajos se extenderán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en las localidades de Cuarros, Bajamar y Guacalillo.

Suspensiones en Guanacaste

Para la provincia de Guanacaste, el corte programado abarcará el cantón de Bagaces de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Los lugares afectados serán San Isidro, Iglesia y La Lechería.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la institución para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.