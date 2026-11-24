El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 26 de noviembre en los cantones de Grecia, en Alajuela, y Abangares, en Guanacaste.
Ambas interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento y comenzarán a las 8:00 a. m., extendiéndose hasta la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m., respectivamente.
Cortes en Tacares, Grecia
En el distrito de Tacares de Grecia, provincia de Alajuela, la suspensión del fluido eléctrico se aplicará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
La localidad afectada por estas labores de mantenimiento corresponde a calle Flores.
Suspensiones en Las Juntas, Abangares
Para el distrito de Las Juntas de Abangares, en la provincia de Guanacaste, la interrupción del servicio regirá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Los trabajos de mantenimiento en esta zona afectarán específicamente a la localidad de Limonal.
Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.