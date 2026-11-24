El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 26 de noviembre en los cantones de Grecia, en Alajuela, y Abangares, en Guanacaste.

Ambas interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento y comenzarán a las 8:00 a. m., extendiéndose hasta la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m., respectivamente.

Estas zonas de Grecia y Abangares tendrán cortes de luz de hasta siete horas este jueves. (JOHN DURAN)

Cortes en Tacares, Grecia

En el distrito de Tacares de Grecia, provincia de Alajuela, la suspensión del fluido eléctrico se aplicará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La localidad afectada por estas labores de mantenimiento corresponde a calle Flores.

Suspensiones en Las Juntas, Abangares

Para el distrito de Las Juntas de Abangares, en la provincia de Guanacaste, la interrupción del servicio regirá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Los trabajos de mantenimiento en esta zona afectarán específicamente a la localidad de Limonal.

Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.