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El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Guanacaste, Alajuela y Limón este jueves 5 de noviembre

Las suspensiones se aplicarán por mantenimiento y se extenderán hasta por ocho horas según la localidad

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aprobó un alza salarial para nivelar las remuneraciones de 4.160 funcionarios de las clases operativa, administrativa, soporte, de negocio y comercial.
El ICE programó cortes de electricidad para este jueves 5 de noviembre en comunidades de Guanacaste, Alajuela y Limón. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó varias suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este jueves 5 de noviembre de 2026 en diferentes comunidades de las provincias de Guanacaste, Alajuela y Limón.

La entidad detalló que la totalidad de las interrupciones responde a trabajos programados de mantenimiento en las redes de distribución.

ICE suspenderá suministro eléctrico en zonas de Guanacaste, Alajuela y Limón este jueves. (JOHN DURAN)