Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Guanacaste, Alajuela y Limón este jueves 5 de noviembre

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó varias suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este jueves 5 de noviembre de 2026 en diferentes comunidades de las provincias de Guanacaste, Alajuela y Limón.

La entidad detalló que la totalidad de las interrupciones responde a trabajos programados de mantenimiento en las redes de distribución.

Cortes en Cañas y Tilarán, Guanacaste

En el cantón de Cañas, propiamente en el distrito de Palmira. Las labores en esta zona se efectuarán en el horario de 7:30 a. m. a 1:00 p. m.

Por su parte, en el cantón de Tilarán, distrito de Tilarán, las cuadrillas trabajarán desde el puente Santa Rosa hasta 5 Esquinas. Para este sector, la suspensión se determinó de 8:00 a. m. a 1:30 p. m.

Suspensiones en Grecia y Alajuela, Alajuela

En Grecia, la afectación se presentará en el distrito de Tacares, puntualmente sobre Calle las Flores Tacares, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Asimismo, en el cantón Central de Alajuela, distrito de Alajuela, se ejecutarán dos suspensiones simultáneas de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Una de las intervenciones impactará el corte Alajuela a La Ceiba, mientras que la otra involucra al sector general de Alajuela.

Interrupciones en Siquirres, Limón

En la provincia de Limón, los trabajos se concentrarán en el cantón de Siquirres. Los lugares afectados corresponden a Altos del Níspero y barrio Palmiras, donde el servicio estará interrumpido de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Se invita a los usuarios a revisar el sitio web de la empresa para conocer otras suspensiones programadas en el país.