Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón, Cartago, Guanacaste y Puntarenas este jueves 12 de noviembre

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ejecutará ocho suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 12 de noviembre de 2026.

Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento en las redes y se concentrarán en comunidades específicas de Limón, Cartago, Guanacaste y Puntarenas.

Cortes de luz de hasta nueve horas afectarán ocho zonas del país este jueves 12 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vecinos de las zonas involucradas experimentarán suspensiones que van desde cuatro hasta nueve horas, según las necesidades técnicas establecidas para cada localidad.

Cortes en Siquirres, Limón

En el cantón de Siquirres, la interrupción abarcará la planta de clorado y el tanque de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de la localidad. El corte regirá de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Cortes en Guácimo, Limón

Las maniobras dejarán sin servicio el tramo comprendido desde la entrada a El Tajo hasta la entrada al lubricentro Río Jiménez. El horario programado para estas obras va de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Cortes en Matina, Limón

Los trabajos en el distrito de Batán comprenderán los sectores de Reserva Chumico y Reserva Palmeras. En este punto, la suspensión se mantendrá de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Cortes en Paraíso, Cartago

El distrito de Orosi registrará afectación en el costado norte de la iglesia de la comunidad. Los técnicos trabajarán en la zona de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Cortes en Turrialba, Cartago

Para el cantón turrialbeño, la suspensión impactará a los abonados situados en el cruce de Colorado. El fluido eléctrico se interrumpirá de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Cortes en Hojancha, Guanacaste

En el distrito de Puerto Carrillo, las cuadrillas intervendrán la comunidad de San Martín, según los registros de la solicitud institucional. La suspensión aplicará de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Cortes en Liberia, Guanacaste

La labor técnica abarcará Las Lilas, en Quebrada Grande, perteneciente al distrito de Mayorga. En esta localidad guanacasteca el horario establecido es de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Cortes en Osa, Puntarenas

El corte en el cantón puntarenense se focalizará en condominios Ojochal, en las inmediaciones de Puerto Cortés. El servicio permanecerá suspendido de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Se puede consultar a la población a consultar el sitio web oficial del ICE para verificar el detalle de estas u otras suspensiones programadas en el país