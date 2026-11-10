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El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón, Cartago, Guanacaste y Puntarenas este jueves 12 de noviembre

Ocho suspensiones programadas por mantenimiento dejarán sin electricidad a diversas comunidades entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m.

ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red.
El ICE realizará cortes de luz este jueves 12 de noviembre en varias localidades de Limón, Cartago, Guanacaste y Puntarenas por mantenimiento. Rafael Pacheco
Marianela Arias Vilchez