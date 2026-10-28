Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela y Limón este viernes 30 de octubre

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica dejarán sin suministro a varias localidades de las provincias de Alajuela y Limón este viernes 30 de octubre de 2026.
Las suspensiones programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se desarrollarán durante la mañana y parte de la tarde, con afectaciones en tres cantones distintos.
Cortes en Alajuela
En el cantón de Poás, las cuadrillas trabajarán en el distrito de Carrillo,en la localidad de Carrillo Altos. En este lugar, la interrupción del servicio regirá de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Los vecinos de la comunidad de Chilamate, también en el cantón de Poás, experimentarán suspensión de electricidad por mantenimiento. El corte en esta zona rige entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.
De manera simultánea, otra suspensión en el cantón de Alajuela, en las zonas de Recope, la estación de servicio La Garita y los viveros de los alrededores. Las labores en este punto se extenderán de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Cortes en Cahuita de Talamanca, Limón
El corte programado en el Caribe nacional afectará en Playa Negra de Puerto Viejo, situado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca. Los equipos de mantenimiento laborarán en dicha localidad de 8:30 a. m. a 12:00 m.
Se invita a las personas interesadas a ingresar en el sitio web de la institución para consultar el detalle de otras suspensiones del servicio.