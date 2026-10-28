Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela y Limón este viernes 30 de octubre

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica dejarán sin suministro a varias localidades de las provincias de Alajuela y Limón este viernes 30 de octubre de 2026.

Las suspensiones programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se desarrollarán durante la mañana y parte de la tarde, con afectaciones en tres cantones distintos.

Zonas de Alajuela y Limón tendrán cortes de luz de hasta seis horas este viernes 30 de octubre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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