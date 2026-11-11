Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela, Cartago y Guanacaste este viernes 13 de noviembre

Labores de mantenimiento en las redes eléctricas interrumpirán el servicio de energía en comunidades de las provincias de Alajuela, Cartago y Guanacaste este viernes 13 de noviembre.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó los trabajos en tres cantones distintos, con rangos de afectación que van desde las dos hasta las seis horas consecutivas según cada localidad.

Zonas de Alajuela, Guanacaste y Cartago estarán sin electricidad hasta por seis horas este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Guácima, Alajuela

Los vecinos de Rincón de Herrera, ubicado en el distrito de Guácima, cantón Central de Alajuela, no tendrán electricidad de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. debido a maniobras de mantenimiento.

Cortes en Turrialba, Cartago

El corte programado en territorio cartaginés abarcará la comunidad de Loma Azul, en el cantón de Turrialba. La interrupción del suministro regirá en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. por motivos de mantenimiento.

Cortes en Liberia, Guanacaste

Cuadrillas de la entidad trabajarán en la provincia de Guanacaste sobre la avenida Veinticinco de Julio, perteneciente al distrito primero del cantón de Liberia. En esta zona los trabajos de mantenimiento se extenderán de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Los abonados pueden revisar en el sitio web de la institución para consultar y verificar otras suspensiones programadas del servicio.