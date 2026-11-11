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El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Alajuela, Cartago y Guanacaste este viernes 13 de noviembre

Las suspensiones se aplicarán por mantenimiento en horarios matutinos y vespertinos de hasta seis horas

16/03/2022 Sabana Sur. trabajador del ICE revisaba cables del tendido eléctrico (alumbrado público). Para temas como: electricidad, consumo de electricidad, reparaciones del tendido eléctrico, etc.
El ICE programó cortes de luz para este viernes 13 de noviembre en comunidades de Alajuela, Turrialba y Liberia. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez