El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el suministro de energía en una comunidad de la provincia de Alajuela este jueves 19 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento.

La interrupción del servicio se aplicará específicamente en el cantón de Grecia, dentro del distrito de Tacares. La zona afectada por los trabajos comprende la calle Flores y la zona conocida como Los Chorros.

Vecinos cercanos a calle Flores y la zona conocida como Los Chorros en Alajuela tendrán una suspensión eléctrica este jueves 19 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las labores operativas se llevarán a cabo a lo largo de la mañana y hasta los primeros minutos de la tarde. El horario programado para el inicio de la suspensión es a las 8:00 a.m., mientras que la finalización está prevista para la 1:00 p.m.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la empresa para conocer el detalle de otras suspensiones y obtener más información sobre los trabajos programados.