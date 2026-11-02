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El País

Cortes de luz del ICE afectarán Limón este miércoles: conozca los lugares con suspensiones

Las suspensiones se deben a trabajos de mantenimiento en Limón y se extenderán hasta por siete horas y media

El ICE suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 4 de noviembre en comunidades de Siquirres y Talamanca por mantenimiento.
El ICE suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 4 de noviembre en comunidades de Siquirres y Talamanca por mantenimiento. Jose Cordero
Marianela Arias Vilchez

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este miércoles 4 de noviembre de 2026 en dos cantones de la provincia de Limón.

Los cortes obedecen a labores de mantenimiento y se concentrarán en los distritos de Reventazón, en Siquirres, y Cahuita, en Talamanca.

Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Cortes de luz de hasta siete horas y media se aplicarán en Limón este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)