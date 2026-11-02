Cortes de luz del ICE afectarán Limón este miércoles: conozca los lugares con suspensiones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este miércoles 4 de noviembre de 2026 en dos cantones de la provincia de Limón.
Los cortes obedecen a labores de mantenimiento y se concentrarán en los distritos de Reventazón, en Siquirres, y Cahuita, en Talamanca.
A continuación, los detalles de los lugares intervenidos y los horarios fijados por la institución:
Cortes en Reventazón, Siquirres
Vecinos de la localidad de San Joaquín experimentarán la interrupción del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. La causa corresponde a trabajos de mantenimiento.
Suspensiones en Cahuita, Talamanca
Pobladores de Cahuita estarán sin electricidad a partir de las 8:30 a. m. y hasta las 4:00 p. m. En este punto, las cuadrillas también llevarán a cabo labores de mantenimiento del tendido eléctrico.
Los usuarios pueden revisar el sitio web oficial del ICE para mantenerse informados sobre estas u otras suspensiones programadas en sus comunidades.