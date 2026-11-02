Cortes de luz del ICE afectarán Limón este miércoles: conozca los lugares con suspensiones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este miércoles 4 de noviembre de 2026 en dos cantones de la provincia de Limón.

Los cortes obedecen a labores de mantenimiento y se concentrarán en los distritos de Reventazón, en Siquirres, y Cahuita, en Talamanca.

Cortes de luz de hasta siete horas y media se aplicarán en Limón este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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