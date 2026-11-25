El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este viernes 27 de noviembre en zonas de los cantones de Alajuela y Tilarán, en Guanacaste.

Ambas interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento y comenzarán a las 8:00 a. m., extendiéndose hasta la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., según la localidad.

ICE programa cortes de luz en Alajuela y Tilarán este viernes 27 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Alajuela

En el cantón Central de Alajuela, la suspensión del fluido eléctrico se aplicará de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Las localidades afectadas por estas labores de mantenimiento corresponden a Los Pinos y toda la calle Campamento Bautista.

Suspensiones en Tilarán

Para el distrito de Tilarán, en el cantón guanacasteco del mismo nombre, la interrupción del servicio regirá de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los trabajos de mantenimiento en esta zona afectarán específicamente a barrio San Luis.

Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.