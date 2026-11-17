Dos suspensiones programadas del fluido eléctrico realizará la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) este jueves 19 de noviembre de 2026 en los cantones de Heredia y San Pablo.

Las interrupciones obedecen a mejoras y trabajos en la red eléctrica.

Vecinos de Heredia tendrán cortes de luz de hasta cinco horas este jueves 19 de noviembre. (Jose Cordero)

Cortes en el cantón de Heredia

En los distritos de San Francisco y Ulloa, del cantón de Heredia, la suspensión se extenderá de 7:00 a. m. a 12:00 m. por motivo de mejoras en la red.

Las zonas incluidas en esta interrupción son: condominio Vista de Nosara, residencial Nosara, Aprovia, condominio Heredia Parks, condominio Terrafé y condominio Vista de Flores.

Suspensiones en Rincón de Sabanilla, San Pablo

Por otra parte, en el distrito de Rincón de Sabanilla, cantón de San Pablo, el corte regirá de 8:00 a. m. a 12:00 m. debido a trabajos en la red eléctrica.

En esta zona, la afectación comprenderá únicamente al condominio Valencia 166.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la empresa para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.