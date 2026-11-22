La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres cortes programados del servicio eléctrico este martes 24 de noviembre en sectores parciales de Escazú, Santo Domingo de Heredia y el distrito Carmen, en el cantón Central de San José.

Todas las interrupciones se aplicarán en el mismo horario, de 8 a. m. a 4 p. m., según el detalle divulgado por la entidad para cada zona.

Vecinos de distritos de San José y Heredia tendrán suspensiones eléctricas este martes 24 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Escazú, San José

En el cantón de Escazú, la suspensión obedecerá a trabajos de mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

El área comprendida abarca Bello Horizonte, 475 metros al este del abastecedor La Flor, al norte sobre calle El Alto y calle El Ranque. Entre los sitios de referencia incluidos en la interrupción figuran calle El Alto, calle El Tanque, Alma Glamping, Casa La Cumbre, Villa Loma Vista y casas de habitación.

Por el contrario, la empresa detalló que calle Mirador y calle Pirinchos no se incluyen en el área de afectación.

Suspensiones en Santo Domingo de Heredia

Para el cantón herediano de Santo Domingo, la interrupción responderá a labores de relocalización de postería, desde residencial Calle del Rey hasta Fanisa, la iglesia de Santo Domingo y sus alrededores.

Dentro de la zona afectada se ubican puntos como residencial Calle del Rey, punto de carga CNFL, SLCU Studio, Villa Cell, El Lagar, Automercado, Indumeca, Gemba, La Granja, Codocsa, cancha El Cafetal, Mr. Creamy, Revival Fight System, Ovejitas, Clínica Dental Santa Fe, Farmacia La Bomba y Super Pan.

También se incluyen minisúper Donde Los Hermanos, Casa Sula, Dr. Ericsson Montiel, Óptica Augen, Tienda Sur, BAC, taller Hanz, residencial Pueblo del Rey, calle Los Pavos, condominio Los Hidalgo, centro comercial Pueblo del Rey, entre otros.

Cortes en Carmen, San José

En el distrito Carmen, del cantón Central de San José, la suspensión permitirá ejecutar mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

Comprenderá desde calle 00 hasta calle 05 y de avenida 03 a avenida 09. Los sitios de referencia incluidos son Automercado, edificio Numar, edificio Adoji, edificio Álvarez, edificio Uru y El Éxito Betancur.

En esta zona, quedarán fuera de la interrupción la agencia Calle Primera de la CNFL, Racsa, Banco San José, edificio Victoria, Coopemepy la Dirección General de Servicio Civil.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.