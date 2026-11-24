La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 26 de noviembre en distintos puntos de los cantones Central, Aserrí y Escazú, en la provincia de San José.

Las interrupciones obedecen a trabajos de extensión de líneas secundarias, relocalización de postería y traslado de una línea a un poste nuevo, con horarios que iniciarán desde las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 5:00 p. m., según la zona.

Vecinos tendrán suspensiones de electricidad en San José este jueves 26 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cortes en Pavas, San José

En el distrito de Pavas, cantón Central de San José, la interrupción del fluido eléctrico se aplicará de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. debido a la extensión de líneas secundarias.

El área afectada comprende parcialmente el sector ubicado 200 metros al oeste y 100 metros al oeste del Polígono CDC.

Entre los sitios de referencia incluidos en el corte figuran Fundición Saborío (bodegas al costado sur), Productos Suprema (medidor al costado sur), Autolavado FMC, Polígono CDC, Taller Reconstructora, Grupo Noma, Dahua Technology, Torre de Comunicaciones y Pareca.

Suspensiones en Aserrí

Para el distrito de Aserrí, en el cantón del mismo nombre, las labores consistirán en la relocalización de postería como parte de la construcción de obras eléctricas. Este corte regirá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La afectación abarcará parcialmente el sector frente al Palí de Aserrí e incluye casas de habitación, el Ebáis de San Rafael Arriba, La Cocina de Papá, Soda Gaby, Verduras San Rafael, barrio Santa Rita, Centro Acopio Aserrí, Autos Chuz, entre otros.

Interrupción en San Rafael, Escazú

Un tercer corte de electricidad se ejecutará en San Rafael de Escazú (de manera parcial) de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. por el traslado de una línea 1F a un poste nuevo.

En este caso, el sector comprendido y único sitio de referencia dentro del área de interrupción corresponde al condominio Provenza.

Los usuarios pueden revisar el sitio web oficial de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.