La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 19 de noviembre en sectores parciales del cantón central y Vázquez de Coronado, en la provincia de San José.

Ambas interrupciones obedecen a trabajos en la red eléctrica y se desarrollarán en franjas horarias distintas durante el día, afectando principalmente casas de habitación.

Vecinos de Pavas y de San Rafael de Vázquez de Coronado tendrán suspensiones eléctricas este jueves 19 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Pavas, cantón Central de San José

La suspensión en el distrito de Pavas se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Los trabajos consisten en la extensión de líneas secundarias. El sector comprendido abarca de la esquina sureste de Plaza Pavas 200 metros al este, donde se ubican casas de habitación como sitios de referencia.

Suspensiones en San Rafael de Vázquez de Coronado

Para el distrito de San Rafael, en el cantón de Vázquez de Coronado, el corte está previsto de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

En esta zona las cuadrillas realizarán labores de relocalización de postería. La interrupción comprenderá la zona de Finca Abigail, con casas de habitación como referencia.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.