Cortes de luz de la CNFL impactarán San José este viernes 13 de noviembre: conozca los sitios con suspensiones

Comunidades de los distritos de Pavas y Zapote, en el cantón Central de San José, experimentarán suspensiones en el suministro de energía este viernes 13 de noviembre.

Las interrupciones responden a obras de relocalización de postes desarrolladas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Zonas de Pavas y Zapote en San José enfrentarán cortes de electricidad de hasta nueve horas este viernes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Vecinos y comercios de ambos sectores experimentarán cortes temporales que van desde las siete hasta las nueve horas y media, según el cronograma oficial de la entidad.

Cortes en Pavas, San José

Una de las suspensiones abarcará el horario de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. El área delimitada comprende 50 metros al norte y 100 metros al sur de la delegación policial distrital.

Entre los sitios de referencia incluidos dentro del perímetro de afectación figuran casas de habitación, la Delegación de Pavas y los medidores ubicados al costado este de la iglesia católica local.

Suspensiones en Zapote, San José

La segunda intervención se ejecutará de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Los trabajos se concentrarán desde el costado oeste del Colegio de Abogados, 400 metros hacia el norte.

El perímetro del corte incluye al propio Colegio de Abogados, Condominio Los Abogados, Condominio Vía Ciudad, Los Abogados, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la firma DBK Consultores, Apartamentos La Oveja y el local Bocadillos pasteles.

La CNFL aclaró que el comercio Repuestos Asia Yong no forma parte del área intervenida.

Puede revisar el sitio web para consultar el detalle de otras suspensiones programadas en el territorio nacional.