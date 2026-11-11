AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Cortes de luz de la CNFL impactarán San José este viernes 13 de noviembre: conozca los sitios con suspensiones

Trabajos de relocalización de postes dejarán sin electricidad a comunidades josefinas por periodos de hasta nueve horas y media

Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes 13 de noviembre en puntos específicos de Pavas y Zapote por labores en redes. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez