AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de Heredia y San José este miércoles

Las suspensiones se aplicarán por mantenimiento, relocalización de postes, y traslado de líneas primarias

Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL programó tres cortes de electricidad para este miércoles 11 de noviembre en Desamparados, Santo Domingo y Santa Bárbara. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez