Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de Heredia y San José este miércoles

Comunidades de San José y Heredia experimentarán interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica este miércoles 11 de noviembre, informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las labores responden a trabajos de mantenimiento preventivo, traslado de líneas primarias y relocalización de postería en los cantones de Desamparados, Santo Domingo y Santa Bárbara.

Vecinos de localidades de Heredia y San José tendrán suspensiones de luz este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en San Antonio de Desamparados, San José

Vecinos de la provincia de San José tendrán una interrupción parcial en el distrito de San Antonio, cantón de Desamparados.

El corte se extenderá de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. La suspensión es originada por trabajos de mantenimiento eléctrico de carácter preventivo.

El área comprende los lugares de Plazoleta, ciudadela Damas y calle Rotonda, afectando principalmente casas de habitación.

Suspensiones en Tures de Santo Domingo, Heredia

Pobladores del cantón de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, registrarán una suspensión parcial del servicio en el distrito de Tures.

Dicha interrupción rige entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m..

La medida obedece al traslado de líneas primarias en calle Concretico Total, donde el perímetro involucra casas de habitación.

Trabajos en Jesús de Santa Bárbara, Heredia

Familias y comercios del distrito de Jesús, en el cantón herediano de Santa Bárbara, también enfrentarán una desconexión parcial de energía.

Esta suspensión se mantendrá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.. Las labores están vinculadas con la relocalización de postería.

La zona afectada abarca calle Solís, de la pulpería La Máquina 400 metros al suroeste.

Como referencias del área de corte figuran casas de habitación, Súper Miel, Repuestos Coto, Arte Hierro, Bufete Álvaro Carvajal, Minisúper La Casita y Fast Food.

Para consultar detalles adicionales u otras suspensiones, pueden ingresar al sitio web oficial de la CNFL.