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El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de Heredia y San José este martes 17 de noviembre

as suspensiones del servicio eléctrico se extenderán durante ocho horas debido a labores de adecuación y mantenimiento

Compañia Fuerza y Luz
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este martes 17 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en áreas de Santa Bárbara de Heredia y el centro de San José. Alonso Tenorio
Marianela Arias Vilchez