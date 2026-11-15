Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de Heredia y San José este martes 17 de noviembre

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este martes 17 de noviembre en zonas de Heredia y San José.

Ambas interrupciones se extenderán por un lapso de ocho horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., según informó la empresa distribuidora.

Vecinos de Heredia y San José tendrán cortes de luz este martes 17 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cortes en Santo Domingo de Santa Bárbara, Heredia

En la provincia de Heredia, los trabajos afectarán parcialmente el distrito de Santo Domingo, en el cantón de Santa Bárbara, en el horario comprendido de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La medida responde a labores de adecuación de infraestructura eléctrica y abarca la totalidad de la calle Amapola, donde se ubican casas de habitación.

Por otra parte, la empresa detalló que quedan excluidos de esta suspensión sectores como calle Bajo los Cachos, Ferretería Acosta, Bar y Restaurante Casa Roble y calle Derrumbe.

Suspensiones en el distrito Carmen, San José

Para la capital, el corte impactará de forma parcial el distrito Carmen, en el cantón Central de San José, igualmente de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El área afectada por los trabajos de mantenimiento en la red de media tensión subterránea abarca desde la calle 3 hasta la calle 9, y entre la avenida 3 y la avenida 11.

Entre los sitios de referencia incluidos en la interrupción figuran la sede San José del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Escuela Buenaventura Corrales, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Edificio Uribbe & Pages y el Hotel Pequeña Habanna.

En contraste, los puntos cercanos como Delta Hotels By Marriot San José Aurola, Sleep Inn Hotel Paseo de las Damas y las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros no sufrirán afectación en el suministro eléctrico.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.