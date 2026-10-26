Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de San José este miércoles: conozca los lugares que tendrán suspensiones

Labores de extensión y cambio de líneas secundarias provocarán la interrupción del servicio eléctrico en zonas de San José este miércoles 28 de octubre del 2026, informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las cuadrillas de la institución efectuarán intervenciones técnicas programadas en sectores específicos de los cantones de San José y Desamparados durante el transcurso del día.

CNFL programa suspensiones eléctricas en Pavas y Desamparados para este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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