Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de San José este miércoles: conozca los lugares que tendrán suspensiones

Labores de extensión y cambio de líneas secundarias provocarán la interrupción del servicio eléctrico en zonas de San José este miércoles 28 de octubre del 2026, informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Las cuadrillas de la institución efectuarán intervenciones técnicas programadas en sectores específicos de los cantones de San José y Desamparados durante el transcurso del día.
Cortes en Pavas, San José
Una de las suspensiones se llevará a cabo en el distrito josefino de Pavas, en el horario de 07:30 a. m. a 05:00 p. m.
El motivo de los trabajos es la extensión de las líneas secundarias en la zona.
El área de cobertura comprende las instalaciones de Bodegas MACOCA S. A., punto registrado como referencia del perímetro sin suministro.
Suspensiones en Desamparados, San José
Trabajadores de la entidad realizarán maniobras en el distrito de Desamparados de 08:00 a. m. a 03:00 p. m.
Dicha desconexión obedece al cambio de líneas secundarias en el sector ubicado frente a la estación de bomberos local.
Los sitios de referencia que forman parte del área de interrupción son:
- Casas de habitación
- Clínica Santa Catalina
- Clínica Cecilia Quesada
- Restaurante The Sen
- Desampa City
- estación de Bomberos
- Ebenezer
- Iglesia Nazarena
- Burbujitas
- Tico Burguesas
- Distribuidora Sampio
- AUZ Lubricentro
- Macsa, Gravilias
- Súper Buen Precio
Por su parte, el comercio Repuestos Cheng quedó catalogado fuera del perímetro de corte, por lo que mantendrá el servicio regular.
Se invita a las personas a revisar en el sitio web de la empresa otras suspensiones e interrupciones en el servicio previstas para su comunidad.