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El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán zonas de San José este miércoles: conozca los lugares que tendrán suspensiones

Obras de extensión y cambio de líneas secundarias suspenderán el servicio eléctrico en sectores de San José este 28 de octubre

Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL.
La CNFL realizará cortes de electricidad este miércoles 28 de octubre en lugares de Pavas y Desamparados. CNFL
Marianela Arias Vilchez

Labores de extensión y cambio de líneas secundarias provocarán la interrupción del servicio eléctrico en zonas de San José este miércoles 28 de octubre del 2026, informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las cuadrillas de la institución efectuarán intervenciones técnicas programadas en sectores específicos de los cantones de San José y Desamparados durante el transcurso del día.

Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
CNFL programa suspensiones eléctricas en Pavas y Desamparados para este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)