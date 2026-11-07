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El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán San José y Cartago este martes 10 de noviembre: conozca los lugares con suspensiones

Las suspensiones parciales se extenderán hasta por ocho horas y media debido a mantenimientos y obras en la red

Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL aplicará suspensiones programadas este martes 10 de noviembre en zonas de San José y Cartago. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez