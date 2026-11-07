Cortes de luz de la CNFL afectarán San José y Cartago este martes 10 de noviembre: conozca los lugares con suspensiones

Vecinos y comercios de Escazú, Pavas y el cantón de La Unión experimentarán interrupciones parciales en el suministro eléctrico este martes 10 de noviembre, comunicó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las labores responden a mejoras en la infraestructura, traslados de postes y mantenimiento preventivo en las redes de distribución de las provincias de San José y Cartago.

CNFL programa cortes de luz en distritos de Escazú, Pavas y La Unión este martes 10 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en San Rafael de Escazú

En el cantón josefino de Escazú, la suspensión afectará de forma parcial al distrito de San Rafael en un horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. La intervención técnica corresponde a la instalación de tiro flojo trifásico (3F).

El perímetro comprende del costado este del condominio Central Park 300 metros al este.

En esta área se incluyen casas de habitación y los condominios Almendral, Baleares, Las Palmas, Tremont, Vistas del Río, Rina, Las Casuarinas y Quarter Mirage.

El condominio Provenza quedará excluido del corte de energía.

Cortes en Pavas, San José

Cuadrillas de la distribuidora ejecutarán labores de relocalización de postería en el distrito de Pavas, perteneciente al cantón Central de San José. La suspensión abarcará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., desde Plaza Mayor 200 metros hacia el norte.

Dentro del sector afectado figuran casas de habitación, Apartamentos Castillo, el Tribunal Penal, Ebi, USJT, Clare Faccio, Centro Salud Joseph, Prisma Dental, Saretto, Torre Sol, Fiscalía Hatillo, Dosed Café, entre otros.

El local de McDonald’s no estará incluido en la suspensión.

Cortes en Concepción de La Unión, Cartago

El cantón de La Unión mantendrá una interrupción parcial en el distrito de Concepción, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m.

Los trabajos consisten en mantenimiento preventivo sobre calle Cabuya, específicamente del puente del río María Aguilar 50 metros al norte y 200 metros al sur.

En este trayecto únicamente se reportan casas de habitación dentro del área de afectación.

Para verificar otras suspensiones programadas del servicio en distintas fechas, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial de la CNFL.