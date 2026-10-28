Cortes de luz de la CNFL afectarán San José este viernes: conozca los lugares con suspensiones

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones en el suministro eléctrico para este viernes 30 de octubre de 2026, debido a obras de extensión de líneas secundarias, relocalización de postes y mantenimiento preventivo en la red.
Las intervenciones impactarán de forma parcial a comunidades situadas en el cantón Central de San José, Alajuelita y Desamparados.
Cortes en Pavas, San José
En el distrito de Pavas, cantón Central de San José, la interrupción regirá de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
El corte se efectuará por motivo de extensión de líneas secundarias y abarcará el sector comprendido de Lava-Spa 200 metros hacia el oeste.
Entre los puntos de referencia incluidos figuran casas de habitación, el Restaurante Yongan y Tecni Muflas.
Quedan excluidos de la afectación los comercios Lava-Spa, Kayte Sport, Moggy’s Town, Super Campos y Foodmanía.
Suspensiones en San Felipe de Alajuelita
Vecinos de la urbanización Ciudadelas Unidas, en el distrito de San Felipe de Alajuelita, tendrán suspensiones en el servicio de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Los técnicos de la compañía desarrollarán labores de relocalización de poste, por lo que el perímetro sin electricidad contemplará viviendas del lugar y la Escuela Ciudadelas Unidas.
Mantenimiento en Gravilias de Desamparados
Las cuadrillas de la entidad trabajarán asimismo en el distrito de Gravilias, en el cantón de Desamparados, donde la suspensión aplicará de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
El área de trabajo se ubica 200 metros al este de la Pizza Hut, donde se realizarán labores de mantenimiento preventivo que dejarán sin servicio a casas de habitación del lugar.
Las personas interesadas pueden consultar en el sitio web de la empresa las actualizaciones y otros avisos de suspensiones programadas en sus comunidades.