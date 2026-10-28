Cortes de luz de la CNFL afectarán San José este viernes: conozca los lugares con suspensiones

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones en el suministro eléctrico para este viernes 30 de octubre de 2026, debido a obras de extensión de líneas secundarias, relocalización de postes y mantenimiento preventivo en la red.

Las intervenciones impactarán de forma parcial a comunidades situadas en el cantón Central de San José, Alajuelita y Desamparados.

Zonas de San José tendrán cortes de luz de hasta nueve horas y media este viernes

Cortes en Pavas, San José

En el distrito de Pavas, cantón Central de San José, la interrupción regirá de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

El corte se efectuará por motivo de extensión de líneas secundarias y abarcará el sector comprendido de Lava-Spa 200 metros hacia el oeste.

Entre los puntos de referencia incluidos figuran casas de habitación, el Restaurante Yongan y Tecni Muflas.

Quedan excluidos de la afectación los comercios Lava-Spa, Kayte Sport, Moggy’s Town, Super Campos y Foodmanía.

Suspensiones en San Felipe de Alajuelita

Vecinos de la urbanización Ciudadelas Unidas, en el distrito de San Felipe de Alajuelita, tendrán suspensiones en el servicio de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Los técnicos de la compañía desarrollarán labores de relocalización de poste, por lo que el perímetro sin electricidad contemplará viviendas del lugar y la Escuela Ciudadelas Unidas.

Mantenimiento en Gravilias de Desamparados

Las cuadrillas de la entidad trabajarán asimismo en el distrito de Gravilias, en el cantón de Desamparados, donde la suspensión aplicará de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

El área de trabajo se ubica 200 metros al este de la Pizza Hut, donde se realizarán labores de mantenimiento preventivo que dejarán sin servicio a casas de habitación del lugar.

Las personas interesadas pueden consultar en el sitio web de la empresa las actualizaciones y otros avisos de suspensiones programadas en sus comunidades.