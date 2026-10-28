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El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán San José este viernes: conozca los lugares con suspensiones

Las suspensiones se realizarán el 30 de octubre debido a mantenimiento preventivo, relocalización de postes y extensión de líneas

Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes 30 de octubre en zonas de Pavas, Alajuelita y Desamparados por diversos trabajos. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones en el suministro eléctrico para este viernes 30 de octubre de 2026, debido a obras de extensión de líneas secundarias, relocalización de postes y mantenimiento preventivo en la red.

Las intervenciones impactarán de forma parcial a comunidades situadas en el cantón Central de San José, Alajuelita y Desamparados.

Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
Zonas de San José tendrán cortes de luz de hasta nueve horas y media este viernes (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)