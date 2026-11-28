La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este lunes 30 de noviembre de 2026 en los cantones josefinos de Desamparados y Santa Ana.

Ambos trabajos responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán de manera parcial a dos lugares de la provincia de San José durante la jornada diurna.

Vecinos de San José tendrán cortes de luz de hasta ocho horas este lunes 30 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cortes en San Antonio, Desamparados

En el distrito de San Antonio de Desamparados, la interrupción será parcial y se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo en obras eléctricas. El sector comprendido abarca calle Arguedas y tiene como sitio de referencia casas de habitación.

Suspensiones en Pabellón, Santa Ana

Por su parte, en Pabellón de Santa Ana, el corte parcial de electricidad regirá de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.

La empresa ejecutará labores de mantenimiento en baja tensión. El área afectada comprende de la Casona de Micaela 400 metros hacia el noroeste, donde se ubican casas de habitación como referencia.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.